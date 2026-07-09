Motociclista de 34 anos morre após atingir cerca de arame no Espírito Santo

Um motociclista de 34 anos morreu em um acidente dentro de uma propriedade rural na localidade de São João do Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo. O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (8).

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Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu em uma estrada particular da propriedade, que dá acesso a uma estufa em construção.

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De acordo com a PM, o homem entrou na estrutura conduzindo a motocicleta e seguiu em direção à parte superior da estufa. Durante o trajeto, ele atingiu um arame usado no estaiamento de escoras.

Ainda conforme a polícia, o arame estava sem a tensão adequada. Com o impacto, o motociclista não resistiu e morreu no local. A vítima prestava serviço na propriedade onde o acidente aconteceu.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Santa Maria de Jetibá.