Motorista de 29 anos morre após carro cair em ribanceira em Ibatiba
Motorista de 29 anos morreu após um Toyota Corolla sair da pista e cair em uma ribanceira na BR-262, em Ibatiba.
Um motorista de 29 anos morreu após o carro que dirigia sair da pista e cair em uma ribanceira na BR-262, em Ibatiba. O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (27).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem conduzia um Toyota Corolla quando perdeu o controle do veículo. O carro atingiu uma cerca antes de despencar pela ribanceira.
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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada, mas encontrou o motorista já sem vida.
A PRF informou ainda que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A identidade da vítima não foi divulgada. As circunstâncias que provocaram a saída de pista não foram informadas.
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