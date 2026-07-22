Música inédita de Marília Mendonça é lançada no dia em que cantora faria 31 anos
O lançamento rapidamente mobilizou as redes sociais, onde admiradores celebraram a novidade e relembraram o legado da sertaneja.
Os fãs de Marília Mendonça ganharam uma homenagem emocionante nesta quarta-feira (22), data em que a cantora completaria 31 anos. A equipe da artista lançou oficialmente Tudo Vai Ficar Bem, música inédita gravada por ela antes de sua morte e que preserva sua interpretação original, mantendo viva a essência da voz que marcou uma geração de brasileiros.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O lançamento rapidamente mobilizou as redes sociais, onde admiradores celebraram a novidade e relembraram o legado da sertaneja. A divulgação da faixa foi encarada como um presente para os fãs, que destacaram a importância de manter viva a obra da artista, morta em novembro de 2021, aos 26 anos, em um acidente aéreo em Minas Gerais.
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Tudo Vai Ficar Bem surgiu a partir de uma gravação guia feita pela própria Marília Mendonça, formato que a cantora costumava utilizar para registrar novas composições apenas com voz e violão antes das versões definitivas.
A canção foi escrita em parceria com Tales Lessa, Júnior Gomes, Vini Show e Benício Neto, enquanto a produção musical ficou sob responsabilidade de Júnior Campi. Antes conhecida entre parte dos fãs pelo nome Pequena, a composição circulava de forma não oficial desde 2022 e agora recebe seu lançamento definitivo nas plataformas digitais.
Um dos trechos da música transmite uma mensagem de acolhimento e esperança: “Tudo vai ficar bem e as flores vão nascer de novo depois de amanhã, porque o inverno está passando, a chuva já tá estiando e o sol voltou.”
Faixa integra série documental
Além do lançamento nas plataformas de streaming, a música faz parte da trilha sonora de Marília Mendonça – Sentimento Louco, série documental produzida pelo Prime Video com estreia prevista para outubro. A produção revisita momentos marcantes da carreira da cantora, desde o início como compositora até sua consolidação como um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira.
Com direção de Susanna Lira, a série contará com quatro episódios e apresentará diferentes fases da vida da artista, além de destacar sua influência na música e o impacto que teve ao abrir espaço para uma nova geração de mulheres no sertanejo.
Fãs celebram homenagem
O lançamento surpreendeu o público e provocou uma onda de mensagens nas redes sociais. Muitos fãs afirmaram que a cantora continua presente por meio de suas músicas e agradeceram à equipe da artista por disponibilizar mais uma composição inédita.
Comentários destacaram que, embora a data marcasse o aniversário de Marília, o verdadeiro presente foi para o público. Quase cinco anos após sua morte, a cantora permanece entre os artistas mais lembrados e ouvidos do País, com um repertório que continua emocionando milhões de pessoas.
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