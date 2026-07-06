Novo capítulo? Luísa Sonza e Whindersson repercutem nas redes sociais
Cantora deixou de seguir o humorista após uma brincadeira envolvendo memes que comparavam sua aparência ao jogador Erling Haaland.
Luísa Sonza deixou de seguir o ex-marido, Whindersson Nunes, nas redes sociais e publicou uma indireta ao humorista nesta segunda-feira, 6. A reação aconteceu um dia depois de o comediante fazer uma piada sobre os memes que comparavam a cantora ao jogador norueguês Erling Haaland.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Tudo começou após viralizarem nas redes sociais montagens comparando Luísa ao atacante, que defende a seleção da Noruega. A própria cantora entrou na brincadeira, compartilhou alguns memes e divertiu os seguidores com as comparações.
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Whindersson, então, resolveu participar da trend. Ao se deparar com uma imagem de Haaland no feed, compartilhou a publicação e escreveu: “Te jogaria do penhasco de novo”.
A frase faz referência à música Penhasco, lançada por Luísa Sonza no álbum Doce 22. A canção foi inspirada no fim do casamento dela com Whindersson e retrata o sofrimento vivido pela artista após o término da relação.
Pouco depois, Luísa deixou de seguir o humorista e publicou uma mensagem interpretada pelos fãs como uma indireta. Em um vídeo compartilhado nos stories do Instagram, em que aparece usando um top cropped e um minishort cinza, ela escreveu: “Treinando bastante, tendo disciplina e caráter para não me tornar um homem medíocre que se acha o máximo”.
Diante da repercussão negativa, Whindersson apagou a publicação feita no X (antigo Twitter) e respondeu às críticas dos fãs da cantora. “Mas gente, ela literalmente brinca com parecer com ele. Foi só porque vi a publi, nem acho parecido. Eu, hein?!”, declarou.
O casamento entre os dois chegou ao fim em abril de 2020. Na época, Luísa afirmou que sofreu com os ataques recebidos nas redes sociais após a separação. Apesar disso, os dois mantiveram uma relação amistosa nos anos seguintes.
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