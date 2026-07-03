OAB Cachoeiro acompanha caso de cachorro morto a tiros
Representante nomeado e membro da Comissão de Proteção Animal da OAB Cachoeiro, Clodoaldo Leonardeli afirmou que o caso deve ser investigado com rigor técnico e transparência.
A Comissão de Proteção Animal da OAB Cachoeiro se manifestou sobre o caso do cachorro morto por disparo de arma de fogo em Cachoeiro de Itapemirim. Clodoaldo Leonardeli, advogado, representante nomeado e membro da comissão, falou ao AQUINOTICIAS.COM sobre o caso.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo ele, a comissão recebeu a notícia com “extrema preocupação” e acompanhará o caso com a seriedade que a situação exige.
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Leonardeli afirmou que a morte violenta de um animal não pode ser tratada como um fato menor. Ele destacou que, além da morte do cachorro, houve o uso de arma de fogo, uma família ficou abalada e a sociedade cobra respostas.
O advogado defendeu que a investigação apure, de forma técnica e transparente, se havia risco real e imediato no momento do disparo. Também pediu que sejam esclarecidos pontos como a necessidade do tiro, a proporcionalidade da ação, a presença de pessoas próximas, qual arma foi utilizada, se o autor estava em serviço ou de folga e se houve eventual excesso.
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