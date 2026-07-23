Obras no Parque Ilha da Luz avançam e tornarão o espaço mais moderno e seguro

O Parque Ilha da Luz, um dos espaços públicos mais tradicionais de Cachoeiro de Itapemirim, passa por um amplo processo de revitalização após anos de abandono. A intervenção tem como objetivo transformar o local em um ambiente moderno, seguro e preparado para voltar a receber moradores e visitantes como área de lazer e convivência.

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Durante muito tempo, a falta de manutenção comprometeu o uso do parque. Segundo moradores, a deterioração da estrutura e a ocupação irregular afastaram a população do espaço.

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O artista Nelson Pinheiro relembra que o cenário era bem diferente no passado. “Durante o período em que ficou abandonado, os moradores desse canto não se atreviam muito a andar por lá. Lugar abandonado acaba atraindo situações que deixam as pessoas inseguras. Eu costumava fazer fotos aqui e, se ainda estivesse pintando, traria meus cavaletes para passar o dia retratando a paisagem”, contou.

De acordo com o secretário municipal de Obras, Rodolfo do Carmo, a atual gestão encontrou o parque completamente degradado, o que exigiu uma série de intervenções antes mesmo do início das obras principais.

“Encontramos a Ilha da Luz desocupada, abandonada, com acúmulo de entulhos e sem infraestrutura adequada. Foi necessário remover todo esse material e realizar adequações nos projetos para garantir o andamento do cronograma”, explicou.

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, o investimento na revitalização é de aproximadamente R$ 9 milhões. As obras já estão em andamento e incluem melhorias na infraestrutura, com foco em oferecer mais conforto, acessibilidade e segurança para os frequentadores.

Ainda conforme Rodolfo do Carmo, o projeto é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em até 12 meses.

“A expectativa é que, no máximo, no primeiro semestre do próximo ano, a população de Cachoeiro tenha de volta esse importante patrimônio público totalmente revitalizado”, afirmou o secretário.