Paciente denuncia médico por abuso durante atendimento em Irupi

Um médico de 26 anos foi preso na última terça-feira (7), em Irupi, no Caparaó capixaba, após ser denunciado por suspeita de abuso sexual contra um paciente de 18 anos durante uma consulta médica.

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Segundo a Polícia Militar, o jovem procurou atendimento relatando sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, tosse e dor de garganta havia cerca de três dias.

Ainda conforme a PM, o médico informou que, durante o atendimento, percebeu um aumento de volume na região abdominal do paciente. Diante disso, levantou a possibilidade de hérnia inguinal e solicitou a realização de exame físico.

De acordo com o relato registrado pela polícia, o profissional pediu que o paciente retirasse peças de roupa para o procedimento. Após a consulta, o caso foi denunciado como suspeita de abuso sexual.

O médico foi preso e encaminhado para os procedimentos legais. O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.