Padaria em Cachoeiro anuncia vagas para quatro funções; veja como participar
Oportunidades são para cozinheira salgadeira, balconista forneiro, balconista e auxiliar de serviços gerais, com benefícios e diferentes horários.
A Padaria O Pão Nosso está ampliando a equipe e abriu novas vagas de emprego. As oportunidades são para quatro funções, com atuação no bairro Amarelo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A empresa procura profissionais para os cargos de cozinheira salgadeira, balconista forneiro, balconista e auxiliar de serviços gerais.
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Para cozinheira salgadeira, o horário de trabalho será das 6h30 às 14h20. Já a vaga de balconista forneiro terá expediente das 5h10 às 13h10.
A oportunidade para balconista será das 13h10 às 21h e tem como objetivo cobrir uma licença-maternidade. A vaga de auxiliar de serviços gerais também será temporária, para cobertura de férias, no horário das 13h10 às 21h.
Benefícios oferecidos
A padaria informa que oferece salário acima da média da categoria, plano de saúde completo, plano odontológico, seguro de vida e vale-transporte.
Os trabalhadores contratados também terão acesso aos demais benefícios previstos para a categoria.
O local de trabalho fica no bairro Amarelo, em uma área de fácil acesso e próxima a ponto de ônibus.
Como enviar o currículo
Os interessados podem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (12) 99173-3663 ou pelo e-mail [email protected]. A empresa também permite a entrega presencial do currículo na unidade.
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