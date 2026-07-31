Padaria em Cachoeiro anuncia vagas para quatro funções; veja como participar

A Padaria O Pão Nosso está ampliando a equipe e abriu novas vagas de emprego. As oportunidades são para quatro funções, com atuação no bairro Amarelo.

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A empresa procura profissionais para os cargos de cozinheira salgadeira, balconista forneiro, balconista e auxiliar de serviços gerais.

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Para cozinheira salgadeira, o horário de trabalho será das 6h30 às 14h20. Já a vaga de balconista forneiro terá expediente das 5h10 às 13h10.

A oportunidade para balconista será das 13h10 às 21h e tem como objetivo cobrir uma licença-maternidade. A vaga de auxiliar de serviços gerais também será temporária, para cobertura de férias, no horário das 13h10 às 21h.

Benefícios oferecidos

A padaria informa que oferece salário acima da média da categoria, plano de saúde completo, plano odontológico, seguro de vida e vale-transporte.

Os trabalhadores contratados também terão acesso aos demais benefícios previstos para a categoria.

O local de trabalho fica no bairro Amarelo, em uma área de fácil acesso e próxima a ponto de ônibus.

Como enviar o currículo

Os interessados podem encaminhar o currículo pelo WhatsApp (12) 99173-3663 ou pelo e-mail [email protected]. A empresa também permite a entrega presencial do currículo na unidade.