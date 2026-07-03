Padre flagrado com noiva de fiel processa emissoras por danos morais após repercussão de vídeos

O padre Luciano Braga Simplício, que ganhou repercussão nacional após a divulgação de um vídeo gravado em uma casa paroquial de Nova Maringá, no Mato Grosso, entrou na Justiça contra Globo, Record e SBT.

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Na ação, o religioso acusa as emissoras de terem contribuído para o chamado linchamento virtual de sua imagem ao exibirem o conteúdo. Ele pede a retirada de materiais relacionados ao caso e uma indenização de R$ 300 mil por danos morais.

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A defesa de Luciano afirma que a ampla exposição prejudicou a vida pessoal e profissional do padre. Segundo os advogados, ele passou a ser confrontado nas redes sociais e na cidade onde vive, o que teria dificultado o exercício de suas atividades.

O caso ganhou repercussão após a divulgação de imagens em que o padre aparece com a noiva de um fiel em uma casa paroquial. Depois do vazamento, a Igreja Católica abriu uma investigação para apurar a conduta do religioso.

Em uma decisão liminar, a 2ª Vara de Justiça de São José de Rio Claro, no Mato Grosso, determinou que as emissoras removessem vídeos sobre o padre das redes sociais e evitassem divulgar novas informações sobre seus planos.

A Globo recorreu da decisão e alegou que a liminar violava a liberdade de imprensa e configurava censura prévia. O desembargador Ricardo Gomes de Almeida, da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acolheu o recurso e revogou as obrigações impostas à emissora.

As emissoras informaram que não comentam processos em andamento. Até o momento, não há previsão para o julgamento definitivo da ação.