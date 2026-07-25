PL lança candidatura de Flávio à Presidência com Milei, vídeo de Michelle e IA de Jair Bolsonaro
A convenção partidária do PL aconteceu no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Flávio chegou acompanhado do presidente da Argentina Milei
O senador Flávio Bolsonaro foi confirmado como candidato do PL à Presidência da República neste sábado (25), em um evento com discursos da esposa Fernanda e do presidente da Argentina, Javier Milei, e uma fala do próprio Flávio de até 10 minutos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, recém-conciliada com o enteado após protagonizar embate em junho, não compareceu ao evento, apesar dos apelos por sua presença no ato, mas apareceu por meio de um vídeo de apoio.
A convenção partidária do PL aconteceu no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Flávio chegou acompanhado de Milei, com quem esteve mais cedo no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O presidente argentino recebeu do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado.
A campanha também preparou um vídeo de Jair Bolsonaro feito com inteligência artificial.
“Garanto, nenhuma prisão vai calar o sentimento de esperança e milhões de brasileiros que acreditam no nosso país. Por isso, peço que vocês recebam, de braços abertos, a pessoa que escolhi para me substituir. Sangue do meu sangue. Meu filho, Flávio”, diz o vídeo com o rosto e a voz do ex-presidente.
Na noite da sexta-feira, 24, Flávio esteve no QG da campanha com dezenas de influenciadores, convidados para intensificar a mobilização digital pelo pré-candidato do PL. Depois, ele e a cúpula do partido foram jantar na casa de Duda Lima, marqueteiro da sigla.
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