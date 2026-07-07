Polícia e Procon apreendem cerca de mil produtos vencidos em Vila Velha

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e o Procon-ES apreenderam cerca de mil produtos vencidos durante uma fiscalização em distribuidoras de alimentos e bebidas em Vila Velha. A operação ocorreu na segunda-feira (06) e nesta terça-feira (07).

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A ação teve como objetivo combater a venda de produtos impróprios para consumo. As equipes fiscalizaram dois estabelecimentos localizados nos bairros Alecrim e Santa Inês.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a operação foi motivada por denúncias feitas pela população. Nos locais, os agentes encontraram principalmente itens voltados para festas, como biscoitos, doces, guloseimas e outros alimentos.

Produtos vencidos foram retirados das distribuidoras

Durante a fiscalização, os órgãos apreenderam aproximadamente mil produtos com prazo de validade expirado. Todo o material foi recolhido e terá descarte adequado, conforme definição dos órgãos responsáveis.

De acordo com o titular da Decon, delegado Eduardo Passamani, os responsáveis pelos estabelecimentos serão ouvidos. A polícia vai apurar se houve crime contra as relações de consumo.

“Os proprietários serão ouvidos para apuração de eventual crime contra as relações de consumo. Caso sejam constatadas irregularidades, os responsáveis responderão na forma da lei”, afirmou Passamani.

Decon reforça importância das denúncias

A Decon destacou que a participação da população é essencial para identificar irregularidades no comércio. O órgão orienta os consumidores a denunciarem casos de venda de produtos vencidos ou impróprios para consumo.

A comercialização de alimentos fora do prazo de validade coloca em risco a saúde dos consumidores e pode gerar responsabilização aos proprietários dos estabelecimentos.