Polícia Federal prende mulher por venda ilegal de emagrecedores no Espírito Santo

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (7/7) mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios de São Mateus e em Itabatã, distrito de Mucuri (BA), em uma investigação sobre contrabando e comercialização clandestina de medicamentos emagrecedores pela internet.

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Durante a operação, uma mulher foi presa em flagrante. Além disso, foram apreendidos celulares, agendas, seringas, frascos e embalagens de medicamentos sem autorização para comercialização no Brasil.

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Todo o material será submetido à perícia para auxiliar na continuidade das investigações e na responsabilização dos envolvidos. A ação reforça o combate à venda ilegal de produtos controlados e os riscos associados à comercialização de medicamentos fora do sistema legal.