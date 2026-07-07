Segurança

Polícia Federal prende mulher por venda ilegal de emagrecedores no Espírito Santo

Investigação apura comercialização clandestina de medicamentos emagrecedores pela internet; celulares e produtos foram apreendidos.

Foto: Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (7/7) mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios de São Mateus e em Itabatã, distrito de Mucuri (BA), em uma investigação sobre contrabando e comercialização clandestina de medicamentos emagrecedores pela internet.

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Durante a operação, uma mulher foi presa em flagrante. Além disso, foram apreendidos celulares, agendas, seringas, frascos e embalagens de medicamentos sem autorização para comercialização no Brasil.

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Todo o material será submetido à perícia para auxiliar na continuidade das investigações e na responsabilização dos envolvidos. A ação reforça o combate à venda ilegal de produtos controlados e os riscos associados à comercialização de medicamentos fora do sistema legal.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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