Dois condenados por crimes sexuais são presos em Itapemirim
Polícia Civil prende dois homens condenados por crimes sexuais em Itapemirim. Eles foram levados ao sistema prisional.
A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na manhã desta quarta-feira (1º), dois homens condenados por crimes sexuais. A ação ocorreu na localidade de Palmital, na zona rural de Itapemirim, e cumpriu dois mandados de prisão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A operação foi realizada pela Delegacia Regional de Itapemirim, com apoio da Guarda Municipal. Os detidos têm 63 e 30 anos.
De acordo com a Polícia Civil, os dois foram condenados a penas superiores a 23 anos de reclusão. Os crimes ocorreram no município de Vargem Alta, em 2019.
Após a prisão, os homens passaram pelos procedimentos legais e foram encaminhados ao sistema prisional. Eles permanecem à disposição da Justiça para o cumprimento das penas.
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