Segurança

Dois condenados por crimes sexuais são presos em Itapemirim

Polícia Civil prende dois homens condenados por crimes sexuais em Itapemirim. Eles foram levados ao sistema prisional.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na manhã desta quarta-feira (1º), dois homens condenados por crimes sexuais. A ação ocorreu na localidade de Palmital, na zona rural de Itapemirim, e cumpriu dois mandados de prisão.

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A operação foi realizada pela Delegacia Regional de Itapemirim, com apoio da Guarda Municipal. Os detidos têm 63 e 30 anos.

De acordo com a Polícia Civil, os dois foram condenados a penas superiores a 23 anos de reclusão. Os crimes ocorreram no município de Vargem Alta, em 2019.

Após a prisão, os homens passaram pelos procedimentos legais e foram encaminhados ao sistema prisional. Eles permanecem à disposição da Justiça para o cumprimento das penas.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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