Previsão do tempo: veja como fica o clima na Região Sul do Espírito Santo

O domingo (12) será marcado por tempo estável, predomínio de sol e ausência de chuva em toda a Região Sul do Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o céu com poucas nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia, especialmente nos municípios de menor altitude.

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De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), não há previsão de chuva para a região. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18°C e 33°C, enquanto nas localidades de maior altitude as temperaturas ficam entre 14°C e 28°C.

A combinação entre manhãs mais amenas e tardes quentes deve marcar o dia em cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim, Castelo e Alegre. Já nos municípios serranos, como Dores do Rio Preto, Ibitirama, Iúna, Divino de São Lourenço e Muniz Freire, o amanhecer será mais frio, mas o sol predomina durante todo o período.

Temperaturas previstas nas cidades do Sul do Espírito Santo

Cidade Mínima Máxima Alegre 19°C 32°C Alfredo Chaves 19°C 30°C Anchieta 20°C 29°C Apiacá 18°C 32°C Atílio Vivácqua 18°C 33°C Bom Jesus do Norte 19°C 33°C Cachoeiro de Itapemirim 19°C 33°C Castelo 18°C 32°C Divino de São Lourenço 14°C 27°C Dores do Rio Preto 14°C 26°C Guaçuí 16°C 29°C Ibatiba 16°C 28°C Ibitirama 14°C 27°C Iconha 19°C 31°C Irupi 15°C 28°C Itapemirim 20°C 30°C Iúna 15°C 28°C Jerônimo Monteiro 18°C 32°C Marataízes 20°C 29°C Mimoso do Sul 18°C 32°C Muniz Freire 15°C 28°C Muqui 18°C 32°C Piúma 20°C 29°C Presidente Kennedy 20°C 30°C Rio Novo do Sul 19°C 31°C São José do Calçado 18°C 32°C Vargem Alta 17°C 30°C

As temperaturas por município representam estimativas compatíveis com a previsão regional divulgada pelo Incaper para áreas de menor e maior altitude.

Tempo seco exige atenção

A previsão indica um domingo favorável para atividades ao ar livre, viagens e lazer nas praias e nas montanhas do Sul capixaba. Apesar do tempo firme, o calor da tarde e a baixa umidade relativa do ar exigem cuidados como hidratação constante, uso de protetor solar e atenção especial com crianças, idosos e pessoas expostas ao sol por longos períodos.

Segundo o Incaper, as condições de estabilidade atmosférica devem permanecer durante o dia, mantendo o céu com poucas nuvens e sem expectativa de mudanças significativas no tempo.