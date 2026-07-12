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Previsão do tempo: veja como fica o clima na Região Sul do Espírito Santo

Confira a previsão completa e as temperaturas previstas para cada município da região

Mapa da previsão do tempo para o Sul do Espírito Santo e temperaturas nos municípios da região.
Foto: Reprodução

O domingo (12) será marcado por tempo estável, predomínio de sol e ausência de chuva em toda a Região Sul do Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o céu com poucas nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia, especialmente nos municípios de menor altitude.

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De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), não há previsão de chuva para a região. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18°C e 33°C, enquanto nas localidades de maior altitude as temperaturas ficam entre 14°C e 28°C.

A combinação entre manhãs mais amenas e tardes quentes deve marcar o dia em cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim, Castelo e Alegre. Já nos municípios serranos, como Dores do Rio Preto, Ibitirama, Iúna, Divino de São Lourenço e Muniz Freire, o amanhecer será mais frio, mas o sol predomina durante todo o período.

Temperaturas previstas nas cidades do Sul do Espírito Santo

CidadeMínimaMáxima
Alegre19°C32°C
Alfredo Chaves19°C30°C
Anchieta20°C29°C
Apiacá18°C32°C
Atílio Vivácqua18°C33°C
Bom Jesus do Norte19°C33°C
Cachoeiro de Itapemirim19°C33°C
Castelo18°C32°C
Divino de São Lourenço14°C27°C
Dores do Rio Preto14°C26°C
Guaçuí16°C29°C
Ibatiba16°C28°C
Ibitirama14°C27°C
Iconha19°C31°C
Irupi15°C28°C
Itapemirim20°C30°C
Iúna15°C28°C
Jerônimo Monteiro18°C32°C
Marataízes20°C29°C
Mimoso do Sul18°C32°C
Muniz Freire15°C28°C
Muqui18°C32°C
Piúma20°C29°C
Presidente Kennedy20°C30°C
Rio Novo do Sul19°C31°C
São José do Calçado18°C32°C
Vargem Alta17°C30°C

As temperaturas por município representam estimativas compatíveis com a previsão regional divulgada pelo Incaper para áreas de menor e maior altitude.

Tempo seco exige atenção

A previsão indica um domingo favorável para atividades ao ar livre, viagens e lazer nas praias e nas montanhas do Sul capixaba. Apesar do tempo firme, o calor da tarde e a baixa umidade relativa do ar exigem cuidados como hidratação constante, uso de protetor solar e atenção especial com crianças, idosos e pessoas expostas ao sol por longos períodos.

Segundo o Incaper, as condições de estabilidade atmosférica devem permanecer durante o dia, mantendo o céu com poucas nuvens e sem expectativa de mudanças significativas no tempo.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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