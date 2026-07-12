Previsão do tempo: veja como fica o clima na Região Sul do Espírito Santo
Confira a previsão completa e as temperaturas previstas para cada município da região
O domingo (12) será marcado por tempo estável, predomínio de sol e ausência de chuva em toda a Região Sul do Espírito Santo. A atuação de um sistema de alta pressão mantém o céu com poucas nuvens e favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia, especialmente nos municípios de menor altitude.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), não há previsão de chuva para a região. Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 18°C e 33°C, enquanto nas localidades de maior altitude as temperaturas ficam entre 14°C e 28°C.
A combinação entre manhãs mais amenas e tardes quentes deve marcar o dia em cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim, Castelo e Alegre. Já nos municípios serranos, como Dores do Rio Preto, Ibitirama, Iúna, Divino de São Lourenço e Muniz Freire, o amanhecer será mais frio, mas o sol predomina durante todo o período.
Temperaturas previstas nas cidades do Sul do Espírito Santo
|Cidade
|Mínima
|Máxima
|Alegre
|19°C
|32°C
|Alfredo Chaves
|19°C
|30°C
|Anchieta
|20°C
|29°C
|Apiacá
|18°C
|32°C
|Atílio Vivácqua
|18°C
|33°C
|Bom Jesus do Norte
|19°C
|33°C
|Cachoeiro de Itapemirim
|19°C
|33°C
|Castelo
|18°C
|32°C
|Divino de São Lourenço
|14°C
|27°C
|Dores do Rio Preto
|14°C
|26°C
|Guaçuí
|16°C
|29°C
|Ibatiba
|16°C
|28°C
|Ibitirama
|14°C
|27°C
|Iconha
|19°C
|31°C
|Irupi
|15°C
|28°C
|Itapemirim
|20°C
|30°C
|Iúna
|15°C
|28°C
|Jerônimo Monteiro
|18°C
|32°C
|Marataízes
|20°C
|29°C
|Mimoso do Sul
|18°C
|32°C
|Muniz Freire
|15°C
|28°C
|Muqui
|18°C
|32°C
|Piúma
|20°C
|29°C
|Presidente Kennedy
|20°C
|30°C
|Rio Novo do Sul
|19°C
|31°C
|São José do Calçado
|18°C
|32°C
|Vargem Alta
|17°C
|30°C
As temperaturas por município representam estimativas compatíveis com a previsão regional divulgada pelo Incaper para áreas de menor e maior altitude.
Tempo seco exige atenção
A previsão indica um domingo favorável para atividades ao ar livre, viagens e lazer nas praias e nas montanhas do Sul capixaba. Apesar do tempo firme, o calor da tarde e a baixa umidade relativa do ar exigem cuidados como hidratação constante, uso de protetor solar e atenção especial com crianças, idosos e pessoas expostas ao sol por longos períodos.
Segundo o Incaper, as condições de estabilidade atmosférica devem permanecer durante o dia, mantendo o céu com poucas nuvens e sem expectativa de mudanças significativas no tempo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726