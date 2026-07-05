Produtores da Serra recebem capacitação para aumentar a produção de maracujá
Prefeitura da Serra e Incaper promovem evento com orientações técnicas sobre cultivo, manejo e controle de pragas para fortalecer a produção de maracujá no município.
Produtores rurais da Serra participaram de um dia de capacitação voltado ao cultivo de maracujá, com foco na melhoria da produtividade e no fortalecimento da agricultura local. O “Dia Especial sobre a Cultura do Maracujá” reuniu agricultores, técnicos e pesquisadores para compartilhar conhecimentos sobre manejo, plantio e boas práticas na produção da fruta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O encontro foi realizado na Mercearia Calogi, na zona rural do município, e teve como objetivo levar informações técnicas que contribuam para o desenvolvimento sustentável das propriedades rurais.
A ação foi promovida pela Secretaria Especial de Agricultura, Agroturismo, Aquicultura e Pesca (Seap), em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Orientações para melhorar a produção
Durante a programação, especialistas apresentaram técnicas relacionadas ao cultivo do maracujazeiro-azedo no Espírito Santo, abordando temas como:
- escolha da área de plantio;
- manejo adequado da cultura;
- controle de pragas e doenças;
- recomendações para ampliar a produtividade;
- práticas de manejo sustentável.
As palestras foram conduzidas por pesquisadores e técnicos do Incaper, que também responderam às dúvidas dos produtores sobre os desafios enfrentados nas lavouras.
Troca de experiências fortalece o setor
Além do conteúdo técnico, o encontro promoveu a troca de experiências entre agricultores e profissionais da assistência rural, fortalecendo a integração entre o poder público e os produtores.
Segundo a organização, iniciativas como essa buscam incentivar a adoção de tecnologias e boas práticas no campo, contribuindo para o crescimento da produção agrícola e para a geração de renda nas propriedades rurais da Serra.
O evento integra as ações desenvolvidas pela Prefeitura para apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar e estimular o fortalecimento das cadeias produtivas do município.
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