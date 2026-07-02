Professora desabafa após ter vidro colocado em copo d'água: "Alunos estão fora de controle"

Uma professora da rede municipal de ensino de São José dos Campos, no interior de São Paulo, usou as redes sociais para desabafar após, segundo ela, um aluno colocar disfarçadamente um pedaço de vidro dentro de seu copo de água durante a aula. Emocionada, ela questionou o desgaste mental que a rotina da profissão em sala de aula pode causar aos docentes.

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“O menino simplesmente achou que tudo bem ele pegar um pedaço de vidro e colocar no meu copo, se exibir para a sala. A sala viu o que estava acontecendo e ficou de murmurinho, em vez de me falar que ele tinha colocado. Ainda disseram: Se eu fosse você, eu não beberia essa água, professora”, relatou Michele Ramos, que dá aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emefi) Prof.ª Ildete Mendonça Barbosa.

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O vídeo foi publicado por Michele na última terça-feira, 30, e, segundo ela, gravado de um hospital. “Em que momento isso passou a ser normal? Que tipo de educação essas crianças estão recebendo em casa?”, questionou. “É uma dor muito grande.”

A Prefeitura de São José dos Campos informou, em nota, que prestou apoio à professora, identificou três estudantes envolvidos no caso, conversou com as famílias dos alunos e suspendeu o trio “até o final do semestre”. “O caso também foi encaminhado aos órgãos competentes para as providências cabíveis”, diz o comunicado.

A professora aproveitou o caso para comentar as dificuldades da profissão. “Qual é o limite que a gente tem que aguentar? Eu já ouvi uma série de coisas: que tem professores que são mais sensíveis, que não sei o quê. Não posso ser sensível? É claro que eu sou sensível”, afirmou.

“Mas até que ponto eu tenho que ser forte? Por que eu tenho que ser forte? Para aguentar o que mais? Já não bastassem todos os desrespeitos que a gente sofre de alunos e, às vezes, de familiares, para chegar a um ponto como o de hoje. Os alunos estão fora do controle”, acrescentou Michele.

No comunicado, a Prefeitura de São José dos Campos lamentou “profundamente” o caso e afirmou que tem o compromisso de garantir um ambiente escolar seguro. “A Prefeitura reforça que situações dessa natureza são tratadas com rigor, seguindo todos os protocolos de segurança e assistência previstos, com o objetivo de preservar a integridade física e emocional dos profissionais da rede municipal de ensino”, conclui a nota.