Projeto leva robótica e cultura maker para escolas da Serra
Rede municipal da Serra amplia projeto de robótica, Lego e cultura maker para todos os Centros Municipais de Educação Infantil em Tempo Integral.
A Prefeitura da Serra ampliou, neste ano letivo, o Projeto Corte de Lovelace Kids, que passa a atender todos os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) em Tempo Integral da rede municipal. A iniciativa utiliza robótica, cultura maker, Lego e pensamento computacional para estimular o aprendizado das crianças desde os primeiros anos de vida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A aula inaugural do projeto foi realizada na última quinta-feira (2), no CMEI Vantuil Raimundo Bessa, em Lagoa de Jacaraípe, reunindo educadores, gestores e estudantes.
A proposta busca desenvolver habilidades como criatividade, raciocínio lógico, resolução de problemas, colaboração e investigação científica por meio de atividades práticas e lúdicas, respeitando as características da infância.
Segundo o prefeito Weverson Meireles, o investimento na inovação educacional representa uma estratégia para preparar as novas gerações para os desafios do futuro.
“Estamos construindo o futuro da Serra começando pelas nossas crianças. Queremos que elas cresçam acreditando que podem criar soluções, transformar realidades e ocupar espaços na ciência, na tecnologia e na inovação”, afirmou.
Educação voltada para o futuro
A secretária municipal de Educação, Mayara Candido, destacou que a expansão do projeto fortalece a política de educação integral adotada pelo município.
Segundo ela, inserir robótica e cultura maker na Educação Infantil amplia as oportunidades de aprendizagem e aproxima os estudantes de experiências alinhadas às demandas do século XXI.
“Levar cultura maker, robótica e pensamento computacional para a Educação Infantil é reconhecer que nossas crianças têm o direito de criar, investigar e desenvolver todo o seu potencial desde cedo”, destacou.
Aprendizado na prática
O projeto adota a metodologia da cultura maker, que incentiva o conceito do “aprender fazendo”. Em vez de apenas receber conteúdos prontos, as crianças participam de atividades em que constroem, experimentam, criam soluções e trabalham de forma colaborativa.
Antes da aplicação em sala de aula, os professores participam de uma formação específica que combina teoria e prática.
De acordo com a coordenação do projeto, as oficinas abordam temas como:
- robótica educacional;
- pensamento computacional;
- cultura maker;
- cultura gamer;
- alfabetização científica.
A diretora do CMEI Vantuil Raimundo Bessa, Mara Rubia dos Reis Fonseca, afirmou que a iniciativa permitirá que as crianças vivenciem experiências inovadoras desde a primeira infância.
Homenagem à pioneira da programação
O nome Corte de Lovelace Kids é uma homenagem à matemática inglesa Ada Lovelace, reconhecida como a primeira programadora da história.
Seu legado inspira o projeto ao incentivar a participação de crianças nas áreas de ciência, tecnologia e inovação desde os primeiros anos da vida escolar.
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