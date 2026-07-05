Projeto leva robótica e cultura maker para escolas da Serra

A Prefeitura da Serra ampliou, neste ano letivo, o Projeto Corte de Lovelace Kids, que passa a atender todos os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) em Tempo Integral da rede municipal. A iniciativa utiliza robótica, cultura maker, Lego e pensamento computacional para estimular o aprendizado das crianças desde os primeiros anos de vida.

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A aula inaugural do projeto foi realizada na última quinta-feira (2), no CMEI Vantuil Raimundo Bessa, em Lagoa de Jacaraípe, reunindo educadores, gestores e estudantes.

A proposta busca desenvolver habilidades como criatividade, raciocínio lógico, resolução de problemas, colaboração e investigação científica por meio de atividades práticas e lúdicas, respeitando as características da infância.

Segundo o prefeito Weverson Meireles, o investimento na inovação educacional representa uma estratégia para preparar as novas gerações para os desafios do futuro.

“Estamos construindo o futuro da Serra começando pelas nossas crianças. Queremos que elas cresçam acreditando que podem criar soluções, transformar realidades e ocupar espaços na ciência, na tecnologia e na inovação”, afirmou.

Educação voltada para o futuro

A secretária municipal de Educação, Mayara Candido, destacou que a expansão do projeto fortalece a política de educação integral adotada pelo município.

Segundo ela, inserir robótica e cultura maker na Educação Infantil amplia as oportunidades de aprendizagem e aproxima os estudantes de experiências alinhadas às demandas do século XXI.

“Levar cultura maker, robótica e pensamento computacional para a Educação Infantil é reconhecer que nossas crianças têm o direito de criar, investigar e desenvolver todo o seu potencial desde cedo”, destacou.

Aprendizado na prática

O projeto adota a metodologia da cultura maker, que incentiva o conceito do “aprender fazendo”. Em vez de apenas receber conteúdos prontos, as crianças participam de atividades em que constroem, experimentam, criam soluções e trabalham de forma colaborativa.

Antes da aplicação em sala de aula, os professores participam de uma formação específica que combina teoria e prática.

De acordo com a coordenação do projeto, as oficinas abordam temas como:

robótica educacional;

pensamento computacional;

cultura maker;

cultura gamer;

alfabetização científica.

A diretora do CMEI Vantuil Raimundo Bessa, Mara Rubia dos Reis Fonseca, afirmou que a iniciativa permitirá que as crianças vivenciem experiências inovadoras desde a primeira infância.

Homenagem à pioneira da programação

O nome Corte de Lovelace Kids é uma homenagem à matemática inglesa Ada Lovelace, reconhecida como a primeira programadora da história.

Seu legado inspira o projeto ao incentivar a participação de crianças nas áreas de ciência, tecnologia e inovação desde os primeiros anos da vida escolar.