Quais são as loterias que mais premiam no Brasil?
Mega-Sena, Lotofácil, Quina e outras modalidades da Caixa oferecem diferentes chances de premiação. Confira quais loterias mais pagam e quais mais premiam apostadores.
Quando o assunto é loteria, muita gente sonha em acertar o prêmio milionário da Mega-Sena. No entanto, quem busca ganhar com mais frequência pode encontrar melhores oportunidades em outras modalidades das Loterias Caixa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Embora a Mega-Sena ofereça os maiores prêmios do país, outras loterias apresentam probabilidades muito maiores de premiação. A escolha ideal depende do perfil do apostador: quem prefere tentar a sorte em grandes jackpots ou quem busca aumentar as chances de ganhar algum valor.
Confira as principais modalidades.
Mega-Sena: os maiores prêmios do Brasil
A Mega-Sena é a loteria mais conhecida do país e costuma pagar os maiores prêmios, principalmente quando acumula ou em concursos especiais, como a Mega da Virada.
- Aposta mínima: R$ 6
- Escolha: 6 a 20 números
- Chance de acertar as seis dezenas (aposta simples): 1 em 50.063.860
Apesar da baixa probabilidade, é a modalidade que costuma distribuir as maiores premiações da história das loterias brasileiras.
Lotofácil: a queridinha dos apostadores
A Lotofácil é considerada uma das modalidades com maiores chances de premiação.
O jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre 25 disponíveis.
- Aposta mínima: R$ 3,50
- Chance de acertar os 15 números: 1 em 3.268.760
- Também premia quem faz 11, 12, 13 e 14 acertos.
Por oferecer diversas faixas de premiação, é uma das loterias que mais registram ganhadores em todo o país.
Quina: sorteios quase todos os dias
A Quina realiza sorteios de segunda a sábado e também costuma premiar milhares de apostadores.
- Aposta mínima: R$ 3
- Escolha: 5 a 15 números
- Chance de acertar os cinco números: 1 em 24.040.016
Também há prêmios para quem acerta duas, três ou quatro dezenas.
Lotomania: aposta diferente
Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre 100 disponíveis.
Além de premiar quem acerta 20 dezenas, a modalidade também paga prêmio para quem não acerta nenhuma.
- Aposta mínima: R$ 3,50
- Chance de acertar 20 dezenas: 1 em 11.372.635
Dupla Sena: duas chances no mesmo concurso
Na Dupla Sena, cada aposta participa automaticamente de dois sorteios.
Isso aumenta as possibilidades de premiação sem necessidade de uma nova aposta.
- Aposta mínima: R$ 3
- Chance de acertar os seis números: cerca de 1 em 15,8 milhões
Super Sete
Uma das modalidades mais recentes das Loterias Caixa, a Super Sete exige que o jogador escolha um número em cada uma das sete colunas.
- Aposta mínima: R$ 2,50
- Chance de prêmio máximo: aproximadamente 1 em 10 milhões
Timemania
Ideal para os apaixonados por futebol, a Timemania permite escolher um time do coração.
- Aposta mínima: R$ 3,50
- Chance de acertar os sete números: 1 em 26 milhões
Dia de Sorte
Nesta modalidade, além dos números, o apostador escolhe um mês da sorte.
- Aposta mínima: R$ 2,50
- Chance de prêmio principal: 1 em 2,6 milhões
É uma das loterias com melhor probabilidade entre as modalidades que oferecem prêmios milionários.
Afinal, qual loteria mais vale a pena?
Depende do objetivo do apostador.
|Loteria
|Destaque
|Mega-Sena
|Maiores prêmios do país
|Lotofácil
|Maiores chances de ganhar
|Quina
|Sorteios frequentes e muitos ganhadores
|Dia de Sorte
|Excelente probabilidade de prêmio principal
|Dupla Sena
|Dois sorteios por concurso
|Lotomania
|Premia até quem não acerta nenhuma dezena
|Super Sete
|Boa relação entre aposta e probabilidade
|Timemania
|Voltada aos fãs de futebol
Especialistas lembram que todas as modalidades são jogos de azar, e não existe estratégia capaz de garantir uma vitória. As probabilidades são matemáticas e independem dos resultados anteriores. Por isso, a recomendação é apostar com responsabilidade e apenas com valores que não comprometam o orçamento.
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