Quais são as loterias que mais premiam no Brasil?

Quando o assunto é loteria, muita gente sonha em acertar o prêmio milionário da Mega-Sena. No entanto, quem busca ganhar com mais frequência pode encontrar melhores oportunidades em outras modalidades das Loterias Caixa.

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Embora a Mega-Sena ofereça os maiores prêmios do país, outras loterias apresentam probabilidades muito maiores de premiação. A escolha ideal depende do perfil do apostador: quem prefere tentar a sorte em grandes jackpots ou quem busca aumentar as chances de ganhar algum valor.

Confira as principais modalidades.

Mega-Sena: os maiores prêmios do Brasil

A Mega-Sena é a loteria mais conhecida do país e costuma pagar os maiores prêmios, principalmente quando acumula ou em concursos especiais, como a Mega da Virada.

Aposta mínima: R$ 6

R$ 6 Escolha: 6 a 20 números

6 a 20 números Chance de acertar as seis dezenas (aposta simples): 1 em 50.063.860

Apesar da baixa probabilidade, é a modalidade que costuma distribuir as maiores premiações da história das loterias brasileiras.

Lotofácil: a queridinha dos apostadores

A Lotofácil é considerada uma das modalidades com maiores chances de premiação.

O jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre 25 disponíveis.

Aposta mínima: R$ 3,50

R$ 3,50 Chance de acertar os 15 números: 1 em 3.268.760

1 em 3.268.760 Também premia quem faz 11, 12, 13 e 14 acertos.

Por oferecer diversas faixas de premiação, é uma das loterias que mais registram ganhadores em todo o país.

Quina: sorteios quase todos os dias

A Quina realiza sorteios de segunda a sábado e também costuma premiar milhares de apostadores.

Aposta mínima: R$ 3

R$ 3 Escolha: 5 a 15 números

5 a 15 números Chance de acertar os cinco números: 1 em 24.040.016

Também há prêmios para quem acerta duas, três ou quatro dezenas.

Lotomania: aposta diferente

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre 100 disponíveis.

Além de premiar quem acerta 20 dezenas, a modalidade também paga prêmio para quem não acerta nenhuma.

Aposta mínima: R$ 3,50

R$ 3,50 Chance de acertar 20 dezenas: 1 em 11.372.635

Dupla Sena: duas chances no mesmo concurso

Na Dupla Sena, cada aposta participa automaticamente de dois sorteios.

Isso aumenta as possibilidades de premiação sem necessidade de uma nova aposta.

Aposta mínima: R$ 3

R$ 3 Chance de acertar os seis números: cerca de 1 em 15,8 milhões

Super Sete

Uma das modalidades mais recentes das Loterias Caixa, a Super Sete exige que o jogador escolha um número em cada uma das sete colunas.

Aposta mínima: R$ 2,50

R$ 2,50 Chance de prêmio máximo: aproximadamente 1 em 10 milhões

Timemania

Ideal para os apaixonados por futebol, a Timemania permite escolher um time do coração.

Aposta mínima: R$ 3,50

R$ 3,50 Chance de acertar os sete números: 1 em 26 milhões

Dia de Sorte

Nesta modalidade, além dos números, o apostador escolhe um mês da sorte.

Aposta mínima: R$ 2,50

R$ 2,50 Chance de prêmio principal: 1 em 2,6 milhões

É uma das loterias com melhor probabilidade entre as modalidades que oferecem prêmios milionários.

Afinal, qual loteria mais vale a pena?

Depende do objetivo do apostador.

Loteria Destaque Mega-Sena Maiores prêmios do país Lotofácil Maiores chances de ganhar Quina Sorteios frequentes e muitos ganhadores Dia de Sorte Excelente probabilidade de prêmio principal Dupla Sena Dois sorteios por concurso Lotomania Premia até quem não acerta nenhuma dezena Super Sete Boa relação entre aposta e probabilidade Timemania Voltada aos fãs de futebol

Especialistas lembram que todas as modalidades são jogos de azar, e não existe estratégia capaz de garantir uma vitória. As probabilidades são matemáticas e independem dos resultados anteriores. Por isso, a recomendação é apostar com responsabilidade e apenas com valores que não comprometam o orçamento.