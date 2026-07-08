Rapaz de 19 anos morre em acidente de moto em Atílio Vivácqua

Um acidente de moto terminou com a morte de um jovem de 19 anos na noite de terça-feira (7), no interior de Atílio Vivácqua, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Arthur Pelais Rios.

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Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na Rodovia Ricardo Barbieri, na localidade de Amapá, no trecho que dá acesso à Praça do Oriente.

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De acordo com a PM, Arthur pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle da direção ao passar por uma curva acentuada. Em seguida, ele caiu na rodovia.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda conforme a Polícia Militar, Arthur Pelais Rios não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Atílio Vivácqua seguirá com a investigação do caso. A Prefeitura de Atílio Vivácqua divulgou uma nota lamentando a morte do jovem.