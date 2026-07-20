Recém-nascida é encontrada com vida em lixeira de banheiro de hospital

Uma recém-nascida foi encontrada com vida dentro da lixeira de um banheiro do Pronto-Socorro do Hospital Evangélico de Sorocaba, no interior de São Paulo, na tarde de domingo, 19. A criança foi achada no local por um paciente da unidade, segundo o Conselho Tutelar. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP), policiais militares foram acionados até o hospital e verificaram que a criança havia sido socorrida por uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS). O estado de saúde não foi informado.

A investigação tenta esclarecer as circunstâncias do abandono da recém-nascida e quem a teria deixado no banheiro do hospital. O Estadão apurou que a polícia investiga a suspeita de que a bebê seja de uma adolescente que deu entrada no hospital. Porém, a família teria negado.

Em nota, o Hospital Evangélico de Sorocaba informou que prestou os primeiros atendimentos ao bebê e acionou a Polícia Militar (PM). “A equipe do hospital está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos”, disse.

Procurado pela reportagem, o Conselho Tutelar de Sorocaba afirmou que os conselheiros foram até o hospital e relataram que a recém-nascida permaneceu sob os cuidados da equipe médica. “O caso está sendo acompanhado pela polícia e o órgão aguarda a alta da bebê para que as medidas necessárias sejam tomadas”, informou.

Estadao Conteudo