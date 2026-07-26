Resultado da Lotofácil hoje: única aposta do Sul do ES fatura prêmio

Uma aposta registrada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, esteve entre as premiadas no concurso da Lotofácil, sorteado neste domingo (26). O bilhete, feito pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, acertou 14 dezenas e garantiu um prêmio de R$ 2.630,98, sendo o único destaque da região sul capixaba entre os contemplados nesta faixa de premiação.

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O jogo foi uma aposta simples, com 15 números, realizada na modalidade digital. Apesar de não alcançar os 15 acertos, o apostador ficou muito próximo do prêmio principal e conseguiu garantir uma boa premiação ao acertar 14 das dezenas sorteadas. O resultado reforça a sorte dos apostadores capixabas, especialmente de Cachoeiro de Itapemirim, cidade que frequentemente aparece entre as premiadas nas loterias federais.

Aposta de Cachoeiro foi a única premiada no Sul do Espírito Santo

De acordo com o detalhamento do concurso, a aposta vencedora foi registrada por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa, identificada como uma aposta simples de 15 dezenas, que rendeu R$ 2.630,98 ao acertar 14 números. O prêmio coloca Cachoeiro de Itapemirim como o único município do Sul do Espírito Santo a figurar entre os ganhadores desta faixa no sorteio deste domingo.

Como conferir o resultado da Lotofácil

Os apostadores podem conferir o resultado completo da Lotofácil nas casas lotéricas credenciadas, pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa ou no portal oficial da Caixa Econômica Federal. Quem foi premiado deve verificar o prazo para resgatar os valores, apresentando o comprovante da aposta dentro do período estabelecido pelo regulamento.

Com sorteios frequentes e uma das maiores probabilidades de premiação entre as loterias brasileiras, a Lotofácil continua atraindo milhares de jogadores em todo o país, e o resultado deste domingo voltou a colocar Cachoeiro de Itapemirim em evidência entre os municípios premiados.