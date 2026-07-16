Resultado da Lotofácil tem duas apostas ganhadoras do Sul do ES

O concurso 3736 da Lotofácil, sorteado na noite desta quarta-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), contemplou 12 apostas do Espírito Santo com 14 acertos. No entanto, apenas duas delas foram registradas na região Sul do Estado, nas cidades de Alegre e Castelo, com prêmio de R$ 2.007,08 para cada aposta. O prêmio principal acumulou e o próximo sorteio pode pagar R$ 10 milhões.

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Em Alegre, a aposta vencedora foi registrada na Lotérica Nunes, enquanto em Castelo o bilhete premiado saiu na Forno Grande Loterias. Ambas foram apostas simples, realizadas em unidades físicas das lotéricas, e acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas.

Além das duas cidades do Sul capixaba, também tiveram apostas premiadas Linhares, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. A Serra concentrou o maior número de bilhetes vencedores, incluindo uma aposta feita pelos canais eletrônicos que recebeu duas cotas de premiação, totalizando R$ 4.014,16.

As dezenas sorteadas foram 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22 e 23. Como ninguém acertou as 15 dezenas, o prêmio principal acumulou e a estimativa da Caixa para o próximo concurso, nesta quinta-feira (16), é de R$ 10 milhões.