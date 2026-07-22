Ricardo Ferraço lidera pesquisa para o Governo do ES com vitória em todos os cenários no 2º turno

O governador e pré-candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), aparece à frente em todos os cenários simulados, de primeiro e segundo turno, para a disputa pelo Governo do Espírito Santo, segundo pesquisa RealTime Big Data divulgada nesta terça-feira (22) pelo portal UOL. O emedebista venceria os quatro principais adversários testados pelo instituto: Lorenzo Pazolini (Republicanos), Helder Salomão (PT), Magno Malta (PL) e Paulo Hartung (PSD).

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Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem sem receber uma lista de pré-candidatos, Ricardo Ferraço lidera com 14% das intenções de voto. Em seguida aparecem Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 9%, Helder Salomão (PT), com 2%, e Renato Casagrande (PSB), Magno Malta (PL) e Paulo Hartung (PSD), todos com 1%. Outros nomes somam 2%, enquanto 9% declararam voto branco ou nulo. O maior percentual, porém, é de eleitores que ainda não definiram o voto: 61% disseram não saber ou preferiram não responder.

Pesquisa estimulada: Ricardo Ferraço lidera nos quatro cenários de primeiro turno

Quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, Ricardo Ferraço mantém a liderança em todas as simulações realizadas pelo instituto.

Cenário 1

No primeiro cenário, que reúne Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão, o governador registra 41% das intenções de voto. Lorenzo Pazolini aparece com 30%, seguido por Helder Salomão, com 10%. Os votos brancos e nulos somam 9%, enquanto 10% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Cenário 2

Na segunda simulação, com a inclusão de Magno Malta, Ricardo Ferraço alcança 38% das intenções de voto. Lorenzo Pazolini aparece com 27%, Magno Malta registra 13% e Helder Salomão soma 8%. Os votos brancos e nulos representam 4%, e 10% permanecem indecisos.

Cenário 3

No terceiro cenário, que inclui Paulo Hartung e exclui Magno Malta, Ricardo Ferraço registra 31% das intenções de voto. Paulo Hartung aparece com 27%, Lorenzo Pazolini tem 25% e Helder Salomão marca 8%. Os votos brancos e nulos chegam a 5%, enquanto 4% não souberam ou não responderam.

Cenário 4

Na última simulação de primeiro turno, com Ricardo Ferraço, Paulo Hartung, Lorenzo Pazolini, Magno Malta e Helder Salomão, o governador lidera com 29%. Paulo Hartung aparece com 25%, Lorenzo Pazolini registra 22%, Magno Malta soma 10% e Helder Salomão tem 8%. Os votos brancos e nulos representam 4%, e 2% dos entrevistados permanecem indecisos.

Segundo turno

A pesquisa também simulou quatro cenários de segundo turno. Em todos eles, Ricardo Ferraço aparece à frente dos adversários testados.

Contra Lorenzo Pazolini, o governador registra 45% das intenções de voto, enquanto o prefeito de Vitória soma 35%. Outros 9% declararam voto branco ou nulo, e 11% disseram não saber ou preferiram não responder.

Na disputa contra Helder Salomão, Ricardo Ferraço amplia a vantagem e alcança 55%, contra 22% do deputado federal. Nesse cenário, 10% afirmaram votar em branco ou nulo, e 13% permanecem indecisos.

Em um eventual segundo turno contra Magno Malta, o governador aparece com 52%, enquanto o senador registra 26%. Os votos brancos e nulos somam 11%, mesmo percentual dos entrevistados que não souberam ou não responderam.

O cenário mais equilibrado é contra o ex-governador Paulo Hartung. Ainda assim, Ricardo Ferraço lidera com 45% das intenções de voto, enquanto Hartung registra 40%. Os votos brancos e nulos representam 8%, e 7% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

A pesquisa RealTime Big Data ouviu 1.600 eleitores por telefone entre os dias 20 e 21 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-04482/2026.