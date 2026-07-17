Sabrina Sato relata susto com estado de saúde do pai

Sabrina Sato usou suas redes sociais para falar sobre seu dia e desabafar sobre o estado de saúde de seu pai, Omar Rahal, que precisou ser internado novamente.

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A apresentadora contou que começou o dia celebrando a repercussão do anúncio de seu novo programa no GNT, o Dog House Brasil, mas que o rumo do seu dia mudou com a notícia sobre seu pai.

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“Hoje eu acordei comemorando uma notícia linda: o Dog House Brasil. Recebi tanto carinho de vocês e da imprensa que fiquei emocionada. A gente já começa a gravar na primeira semana de agosto, e eu já tô muito feliz por esse acolhimento”, escreveu.

“Mas a vida resolveu mudar o rumo do meu dia”, continuou. “Meu pai precisou ir para o hospital e a gente levou um susto. Graças a Deus, ele está bem, já foi atendido, está fazendo os exames e melhorando”, disse ela, compartilhando ainda que sua mãe e irmãos continuaram no hospital fazendo companhia para Omar.

Com 77 anos, o pai de Sabrina foi diagnosticado com câncer de pâncreas em 2025 e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência após ser internado. Já no início deste ano, passou por uma nova cirurgia de emergência.

“Nessas horas eu penso na sorte que tenho de ter uma família tão unida. A gente vai se revezando, cuidando um do outro, e isso faz toda a diferença”, refletiu a apresentadora, que está grávida do seu segundo filho – o primeiro fruto do seu relacionamento com Nicolas Prattes.

“Agora estou aqui deitadinha, fazendo carinho na minha barriga, conversando com o meu bebê, rezando e agradecendo. Agradecendo, porque, às vezes, um único dia lembra a gente do que realmente importa”, disse ainda.

Sabrina finalizou o post agradecendo aos fãs pelo carinho. “Obrigada por todo o carinho de vocês, pela torcida e pelas mensagens para o meu pai. Agora vou dormir cheia de fé e ainda mais grata”.