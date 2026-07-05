Serra reduz em 38% as mortes no trânsito no primeiro semestre de 2026
Número de mortes no trânsito caiu de 42 para 26 na Serra nos seis primeiros meses de 2026. Resultado é atribuído a ações de fiscalização, educação e engenharia de tráfego.
A Serra registrou uma redução de 38,1% no número de mortes no trânsito durante o primeiro semestre de 2026. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Defesa Social (Sedes), o município contabilizou 26 óbitos entre janeiro e junho, contra 42 mortes no mesmo período de 2025, representando 16 vidas preservadas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O resultado é atribuído ao conjunto de ações desenvolvidas pelo Departamento de Operações de Trânsito (DOT), que reúne investimentos em fiscalização, educação para o trânsito, melhorias na engenharia viária e reforço das equipes de monitoramento.
Segundo o prefeito Weverson Meireles, a redução demonstra que as políticas públicas voltadas à segurança viária vêm produzindo resultados concretos.
“Quando diminuímos o número de mortes no trânsito, estamos falando de vidas preservadas e famílias que não precisaram enfrentar uma perda. Seguimos investindo em mobilidade urbana e segurança para tornar as vias da Serra cada vez mais seguras”, afirmou.
Fiscalização e educação reforçaram segurança nas vias
Entre as medidas adotadas pela administração municipal estão a ampliação do efetivo de agentes de trânsito, capacitações especializadas para as equipes e o fortalecimento das operações de fiscalização em diferentes regiões da cidade.
A vice-prefeita e secretária de Defesa Social, Gracimeri Gaviorno, destacou que o planejamento foi baseado em dados técnicos para combater os principais fatores de risco.
Segundo ela, as ações priorizaram o combate ao excesso de velocidade, às conversões irregulares e à condução de veículos sob efeito de álcool, além da ampliação da sinalização viária e da realização de blitze educativas e patrulhamento em pontos estratégicos.
Trabalho permanente do DOT
Para o diretor do Departamento de Operações de Trânsito, Fábio Alves, os indicadores refletem um trabalho contínuo desenvolvido ao longo de todo o ano.
Ele ressalta que, além da fiscalização, o município tem investido na conscientização dos motoristas e pedestres, aliando educação no trânsito ao planejamento da engenharia viária para reduzir acidentes e preservar vidas.
Com a queda registrada nos primeiros seis meses de 2026, a Serra reforça a estratégia de investir em ações integradas de segurança viária, buscando reduzir ainda mais os índices de acidentes e fatalidades nas ruas e avenidas do município.
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