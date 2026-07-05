Serra reduz em 38% as mortes no trânsito no primeiro semestre de 2026

A Serra registrou uma redução de 38,1% no número de mortes no trânsito durante o primeiro semestre de 2026. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Defesa Social (Sedes), o município contabilizou 26 óbitos entre janeiro e junho, contra 42 mortes no mesmo período de 2025, representando 16 vidas preservadas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O resultado é atribuído ao conjunto de ações desenvolvidas pelo Departamento de Operações de Trânsito (DOT), que reúne investimentos em fiscalização, educação para o trânsito, melhorias na engenharia viária e reforço das equipes de monitoramento.

Segundo o prefeito Weverson Meireles, a redução demonstra que as políticas públicas voltadas à segurança viária vêm produzindo resultados concretos.

“Quando diminuímos o número de mortes no trânsito, estamos falando de vidas preservadas e famílias que não precisaram enfrentar uma perda. Seguimos investindo em mobilidade urbana e segurança para tornar as vias da Serra cada vez mais seguras”, afirmou.

Fiscalização e educação reforçaram segurança nas vias

Entre as medidas adotadas pela administração municipal estão a ampliação do efetivo de agentes de trânsito, capacitações especializadas para as equipes e o fortalecimento das operações de fiscalização em diferentes regiões da cidade.

A vice-prefeita e secretária de Defesa Social, Gracimeri Gaviorno, destacou que o planejamento foi baseado em dados técnicos para combater os principais fatores de risco.

Segundo ela, as ações priorizaram o combate ao excesso de velocidade, às conversões irregulares e à condução de veículos sob efeito de álcool, além da ampliação da sinalização viária e da realização de blitze educativas e patrulhamento em pontos estratégicos.

Trabalho permanente do DOT

Para o diretor do Departamento de Operações de Trânsito, Fábio Alves, os indicadores refletem um trabalho contínuo desenvolvido ao longo de todo o ano.

Ele ressalta que, além da fiscalização, o município tem investido na conscientização dos motoristas e pedestres, aliando educação no trânsito ao planejamento da engenharia viária para reduzir acidentes e preservar vidas.

Com a queda registrada nos primeiros seis meses de 2026, a Serra reforça a estratégia de investir em ações integradas de segurança viária, buscando reduzir ainda mais os índices de acidentes e fatalidades nas ruas e avenidas do município.