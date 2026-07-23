Sicredi disponibiliza R$ 72,1 bilhões no Plano Safra 2026/2027

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 10 milhões de associados e presença em todo o Brasil, vai disponibilizar R$ 72,1 bilhões, em cerca de 340 mil operações, aos produtores rurais no Plano Safra 2026/2027.

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O valor representa um aumento de 4,4% em relação ao ciclo anterior, no qual foram concedidos R$ 69 bilhões em mais de 320 mil operações. Com uma carteira de crédito agro que totaliza R$ 121 bilhões em saldo, o Sicredi se mantém como a instituição financeira privada que mais concede crédito rural no país.

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Do total previsto para este novo ciclo, a expectativa é liberar R$ 27,6 bilhões para operações de custeio, R$ 15,4 bilhões para investimentos e R$ 2 bilhões para comercialização e industrialização. A instituição financeira cooperativa prevê ainda a concessão de R$ 18 bilhões em créditos por meio de Cédulas de Produto Rural (CPR).

Além disso, R$ 9 bilhões correspondem a operações de crédito em moeda estrangeira (linhas dolarizadas), atendendo os produtores ligados diretamente à cadeia de exportação e oferecendo alternativas competitivas para o planejamento financeiro do setor.

Como um importante e consolidado parceiro dos pequenos e médios produtores rurais, o Sicredi direciona grande parte dos recursos para o fortalecimento da base da produção agrícola nacional. Para a agricultura familiar, serão disponibilizados R$ 13,3 bilhões, já para os produtores de médio porte, serão destinados R$ 14,6 bilhões. Os pequenos e médios produtores concentram 88% do total de operações previstas. Aos demais produtores, serão disponibilizados R$ 17,1 bilhões.

O apoio completo ao sistema de produção rural se reflete também na atuação junto ao BNDES, onde o Sicredi se destaca como um dos principais agentes privados nos repasses e líder no setor do agronegócio. No ano de 2025, a instituição viabilizou um total de R$ 11,2 bilhões em liberações, sendo R$ 8,6 bilhões destinados exclusivamente ao agro.

De acordo com Gustavo Freitas, diretor executivo de Crédito e Segmentos do Sicredi, neste Plano Safra a instituição financeira cooperativa segue com o objetivo de reafirmar seu papel como parceiro estratégico do agronegócio brasileiro:

“Acreditamos que o atendimento e a forma como nos relacionamos com as pessoas é um grande diferencial do nosso modelo de negócio. Por meio da atuação regional das nossas cooperativas, amparadas por uma rede de mais de 3 mil agências, conseguimos compreender profundamente as necessidades de cada produtor e a realidade de cada região, sendo inclusive a única instituição financeira fisicamente presente em mais de 200 municípios brasileiros”.

“A nossa atuação vai muito além do crédito rural tradicional. No Sicredi, oferecemos um portfólio completo de produtos e serviços voltados ao agronegócio, como consórcios para aquisição de máquinas e equipamentos, seguros rurais, investimentos, soluções de meios de pagamento, e mais. Com esse conjunto de soluções financeiras, mapeamos a necessidade de cada produtor e apoiamos em todas as etapas da sua jornada, do planejamento da safra à colheita”, complementa Vitor Moraes, superintendente de Agronegócio do Sicredi.

Balanço da safra 2025/2026 no Sicredi

No ano-safra 2025/2026, o Sicredi liberou um volume recorde de financiamento aos produtores rurais. Foram R$ 69 bilhões em mais de 320 mil operações, considerando R$ 16,9 bilhões em CPR. Os principais públicos atendidos foram os pequenos e médios produtores, que concentraram 88% do total de operações realizadas.

Apesar do cenário desafiador, o desempenho da instituição contou com capacidade de adaptação ao cenário macroeconômico e manteve sua forte relevância no crédito rural nacional, registrando R$ 18,7 bilhões em Investimento, R$ 25,6 bilhões em Custeio e R$ 2 bilhões em Industrialização e Comercialização.