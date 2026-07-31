Sortuda! Aposta do Sul do Espírito Santo fatura bolada na Mega-Sena 3038

A Mega-Sena 3038 acumulou. Isso porque ninguém conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas nessa terça (30). Mas, apesar disso, 24 apostas acertaram a quina e fatura um bom dinheiro. Dentre elas está um sortudo de Cachoeiro de Itapemirim, que levou para casa quase R$ 64 mil.

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Além disso, outras 37 apostas do Espírito Santo também faturaram ao acertarem a quadra.

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Números sorteados e próximo sorteio

Desta vez, os números sorteados foram: 38 – 50 – 35 – 39 – 30 – 46. Como ninguém acertou, o prêmio acumulou para R$ 100 milhões. O próximo sorteio acontece no domingo (2), às 11h.

Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.

O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.