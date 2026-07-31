Sortuda! Aposta do Sul do Espírito Santo fatura bolada na Mega-Sena 3038
Além disso, outras 37 apostas do Espírito Santo também faturaram ao acertarem a quadra.
A Mega-Sena 3038 acumulou. Isso porque ninguém conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas nessa terça (30). Mas, apesar disso, 24 apostas acertaram a quina e fatura um bom dinheiro. Dentre elas está um sortudo de Cachoeiro de Itapemirim, que levou para casa quase R$ 64 mil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, outras 37 apostas do Espírito Santo também faturaram ao acertarem a quadra.
Leia também: Saiu o resultado da Nota Premiada Capixaba; veja quem ganhou
Números sorteados e próximo sorteio
Desta vez, os números sorteados foram: 38 – 50 – 35 – 39 – 30 – 46. Como ninguém acertou, o prêmio acumulou para R$ 100 milhões. O próximo sorteio acontece no domingo (2), às 11h.
Como jogar na Mega-Sena
A Mega-Sena segue como uma das loterias mais populares do país. O sorteio oferece prêmios milionários para quem acerta seis números. Contudo, também é possível ganhar ao acertar quatro ou cinco dezenas.
Para participar, o jogador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.
O sistema oferece facilidades. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Já a “Teimosinha” possibilita concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726