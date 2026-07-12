Sul do ES entra em alerta para temporais com risco de granizo

O Sul do Espírito Santo está em estado de atenção neste domingo (12) após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitir um alerta de perigo potencial para chuvas intensas, com previsão de temporais, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo. As cidades de Apiacá e Mimoso do Sul estão entre as áreas com maior risco de ocorrência dos fenômenos ao longo do dia.

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Além do aviso para chuvas intensas, o Inmet também publicou um segundo alerta para ventos costeiros, que atinge oito municípios do litoral capixaba entre o meio-dia deste domingo e as 5h de segunda-feira (13). O fenômeno pode provocar movimentação de dunas de areia sobre vias e construções próximas à faixa litorânea.

Sul do Espírito Santo pode registrar temporais e granizo neste domingo

De acordo com o Inmet, o alerta para o Sul do Estado entrou em vigor às 8h20 deste domingo. A previsão indica chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que podem chegar a 50 milímetros ao longo do dia.

Também são esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo em pontos isolados.

Apesar da classificação de perigo potencial, o instituto informa que existe baixo risco para interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, danos em plantações e registros de alagamentos.

Moradores das áreas afetadas devem acompanhar as atualizações da previsão do tempo e evitar permanecer em locais abertos durante as tempestades, especialmente próximos a árvores, estruturas metálicas e áreas sujeitas a alagamentos.

Alerta de ventos fortes atinge oito cidades do litoral capixaba

O segundo aviso emitido pelo Inmet é válido entre 12h deste domingo (12) e 5h de segunda-feira (13). O alerta prevê intensificação dos ventos no litoral do Espírito Santo, com possibilidade de deslocamento de dunas de areia sobre estradas e imóveis localizados próximos à orla.

Os municípios incluídos no alerta são:

Anchieta

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Marataízes

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

A recomendação é que moradores e turistas redobrem a atenção nas áreas costeiras, especialmente em trechos com dunas móveis e vias próximas ao mar.

Defesa Civil orienta população a adotar medidas preventivas

Durante a ocorrência de chuvas intensas e ventos fortes, a população deve adotar alguns cuidados para reduzir os riscos:

Evitar atravessar ruas alagadas.

Não se abrigar sob árvores durante rajadas de vento.

Manter distância de postes e cabos elétricos caídos.

Retirar objetos soltos de quintais e varandas.

Acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações dos órgãos oficiais.

Como pedir ajuda à Defesa Civil no Espírito Santo

Em situações de emergência provocadas por chuvas, deslizamentos, alagamentos ou ventos fortes, a população pode acionar os órgãos responsáveis pelos seguintes telefones:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros Militar: 193

Caso haja risco imediato à vida ou ao patrimônio, a orientação é deixar o local e buscar um ambiente seguro até que as condições climáticas melhorem.