Thais Carla anuncia separação após 11 anos: 'Nem todo ciclo chega ao fim por falta de amor'
No texto, os pais de Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6, afirmaram que a decisão foi tomada de forma respeitosa
Após 11 anos de casamento, Thais Carla e Israel Reis não estão mais juntos. A dançarina e influenciadora anunciou o fim do relacionamento nesta sexta-feira (10), por meio de um comunicado conjunto nas redes sociais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
No texto, os pais de Maria Clara, de 9 anos, e Eva, de 6, afirmaram que a decisão foi tomada de forma respeitosa e destacaram que o término não aconteceu por falta de amor ou gratidão.
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“Depois de 11 anos de história, nós, Thais e Israel, decidimos seguir caminhos diferentes. Ao longo desses anos, compartilhamos sonhos, desafios, conquistas e construímos juntos aquilo que temos de mais precioso: nossa família e nossas duas filhas, que serão para sempre o maior elo entre nós”, escreveram.
Em outro trecho, os dois explicaram que o fim do relacionamento marca o início de uma nova fase para ambos. “Nem todo ciclo chega ao fim por falta de amor, respeito ou gratidão. Às vezes, a vida nos convida a trilhar novos caminhos, e reconhecer esse momento também é uma demonstração de maturidade, cuidado e responsabilidade com a nossa história”, afirmaram.
Ao encerrar o comunicado, Thais Carla e Israel Reis reforçaram que continuarão unidos na criação das filhas e pediram respeito à privacidade da família neste momento.
“Seguiremos unidos no compromisso de amar, proteger e cuidar de nossas filhas, que continuarão sendo nossa prioridade absoluta. Pedimos, neste momento, compreensão, respeito e sensibilidade. A vida segue, os caminhos se transformam, mas o respeito, a gratidão e a família que construímos permanecerão para sempre”, concluíram.
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