Trabalhador morre após sofrer grave acidente em frigorífico de Castelo

Um trabalhador de 28 anos morreu 11 dias após sofrer um grave acidente de trabalho em um frigorífico de Castelo. Matheus Teixeira Marcos faleceu no domingo (5), após ficar internado desde o dia 24 de junho.

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Segundo familiares, o trabalhador teve cerca de 75% do corpo queimado após o acidente. Matheus atuava na área de caldeira do frigorífico, conforme relato de um primo.

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A empresa informou, por meio de nota, que lamenta a morte do colaborador e que prestou assistência à vítima e apoio aos familiares. A companhia também afirmou que está adotando as medidas necessárias junto às autoridades competentes.

O caso é investigado pela Delegacia de Castelo e pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo.

Matheus era casado e não tinha filhos. O sepultamento foi realizado nesta segunda-feira (6), em um cemitério localizado na zona rural do município.

Familiares e amigos prestaram homenagens ao trabalhador. Segundo um primo, Matheus era conhecido pela solidariedade e pelo bom relacionamento com as pessoas.

O que diz a empresa

A Uniaves lamenta profundamente o falecimento do seu colaborador, Mateus Teixeira Marcos, na madrugada de domingo. O profissional sofreu um acidente no dia 24 de junho, na unidade frigorífica de Castelo.

Após o ocorrido, todas as providências para socorro e assistência imediata ao colaborador foram adotadas, assim como o suporte à sua família, que permanece sendo acompanhada.

As causas seguem sendo apuradas e estamos adotando todas as medidas necessárias junto às autoridades competentes.