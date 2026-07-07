Trabalhador morre após sofrer grave acidente em frigorífico de Castelo
Matheus Teixeira Marcos sofreu queimaduras graves em acidente ocorrido no dia 24 de junho; caso é investigado.
Um trabalhador de 28 anos morreu 11 dias após sofrer um grave acidente de trabalho em um frigorífico de Castelo. Matheus Teixeira Marcos faleceu no domingo (5), após ficar internado desde o dia 24 de junho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo familiares, o trabalhador teve cerca de 75% do corpo queimado após o acidente. Matheus atuava na área de caldeira do frigorífico, conforme relato de um primo.
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A empresa informou, por meio de nota, que lamenta a morte do colaborador e que prestou assistência à vítima e apoio aos familiares. A companhia também afirmou que está adotando as medidas necessárias junto às autoridades competentes.
O caso é investigado pela Delegacia de Castelo e pelo Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo.
Matheus era casado e não tinha filhos. O sepultamento foi realizado nesta segunda-feira (6), em um cemitério localizado na zona rural do município.
Familiares e amigos prestaram homenagens ao trabalhador. Segundo um primo, Matheus era conhecido pela solidariedade e pelo bom relacionamento com as pessoas.
O que diz a empresa
A Uniaves lamenta profundamente o falecimento do seu colaborador, Mateus Teixeira Marcos, na madrugada de domingo. O profissional sofreu um acidente no dia 24 de junho, na unidade frigorífica de Castelo.
Após o ocorrido, todas as providências para socorro e assistência imediata ao colaborador foram adotadas, assim como o suporte à sua família, que permanece sendo acompanhada.
As causas seguem sendo apuradas e estamos adotando todas as medidas necessárias junto às autoridades competentes.
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