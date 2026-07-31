Trabalhadores são soterrados durante escavação em Cariacica

Uma escavação terminou com trabalhadores soterrados na tarde desta sexta-feira (31), no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica. O acidente aconteceu em um terreno pertencente a uma distribuidora de bebidas.

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Segundo as informações iniciais, pelo menos quatro funcionários foram vistos trabalhando no local antes do deslizamento de terra. Até o momento, porém, não há confirmação sobre quantas pessoas foram atingidas nem quantas permanecem soterradas.

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Testemunhas relataram que pessoas que estavam na área começaram a retirar a terra na tentativa de localizar as vítimas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o uso de enxadas e de uma retroescavadeira durante os primeiros trabalhos de resgate.

O terreno pertence à Distribuidora Bombadassa. As circunstâncias do acidente ainda deverão ser apuradas. Novas informações sobre o número de vítimas e o andamento do resgate são aguardadas.