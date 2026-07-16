Vereador de Vitória é condenado por estupro de criança de 5 anos
Baiano do Salão foi condenado a mais de 31 anos de prisão por crimes contra uma criança e poderá recorrer em liberdade.
A Justiça condenou o vereador de Vitória Orlandino Rodrigues de Souza, conhecido como Baiano do Salão (Podemos), a 31 anos, seis meses e 20 dias de prisão por crimes cometidos contra uma criança de 5 anos. A decisão foi proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a sentença, as agressões e os abusos ocorreram repetidamente durante cerca de quatro meses. A maior parte da pena, correspondente a 30 anos de reclusão, está relacionada ao crime de estupro de vulnerável.
O restante da condenação, de um ano, seis meses e 20 dias de detenção, refere-se às agressões físicas atribuídas ao parlamentar. Embora a Justiça tenha determinado o regime fechado, o vereador poderá recorrer da decisão em liberdade.
Como medida cautelar, Baiano do Salão deverá passar a usar tornozeleira eletrônica. O equipamento deverá ser instalado em até 24 horas após a notificação da decisão.
O parlamentar também está proibido de se aproximar da vítima, dos familiares dela e das testemunhas do processo. A Justiça estabeleceu distância mínima de 300 metros.
A proibição inclui qualquer tentativa de contato por telefone, redes sociais ou outros meios de comunicação.
A sentença também determinou o pagamento de R$ 125 mil por danos morais à vítima. O valor deverá ajudar a custear o acompanhamento psiquiátrico, assistencial e o processo de recuperação da criança.
Ao estabelecer a indenização, o magistrado considerou a gravidade dos fatos, o caráter educativo da medida e a condição econômica do condenado, que exerce cargo público e atividade política.
Caso a sentença se torne definitiva, sem possibilidade de novos recursos, a Justiça deverá comunicar o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo para a suspensão dos direitos políticos do vereador.
Defesa negou acusações
Durante o processo, a defesa alegou que não havia provas suficientes para a condenação e negou a prática do crime sexual.
Em relação às agressões, os advogados sustentaram que os ferimentos teriam ocorrido de forma acidental e que não houve intenção de machucar a criança. A defesa também questionou o prazo legal para a punição por lesão corporal.
O parlamentar e seus advogados foram procurados para comentar a sentença, mas não se manifestaram. O espaço permanece aberto.
Justiça cita vulnerabilidade da criança
Na decisão, a Justiça ressaltou que os crimes teriam ocorrido durante o período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19.
Conforme a sentença, a ausência do convívio escolar, comunitário e de outras redes de apoio aumentou a vulnerabilidade da vítima e dificultou que ela buscasse ajuda.
O magistrado também destacou a repetição das condutas e a pouca idade da criança ao fundamentar o tamanho da pena.
Natural da Bahia, Orlandino Rodrigues de Souza mudou-se ainda adolescente para o Espírito Santo e passou a viver na comunidade do Bairro da Penha, em Vitória.
O apelido Baiano do Salão surgiu por causa de sua atuação como cabeleireiro. Ele também é formado em Administração e Direito.
Antes de chegar à Câmara Municipal, atuou como líder comunitário e presidiu a associação de moradores do Bairro da Penha por seis mandatos.
Em 2024, foi eleito vereador de Vitória pelo Podemos, com 2.171 votos. Ele já havia exercido temporariamente o mandato parlamentar em 2022, durante a licença de outro vereador.
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