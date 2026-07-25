VÍDEO | Jovem morre após grave acidente em Muniz Freire
Acidente aconteceu na madrugada deste sábado (25), próximo ao trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus, em Muniz Freire.
Um jovem de 28 anos morreu após o carro que dirigia cair em um córrego às margens da ES-181, em Muniz Freire.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O acidente aconteceu por volta das 5h deste sábado (25), próximo ao trevo de acesso ao distrito de Menino Jesus.
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Segundo a Polícia Militar, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
As autoridades ainda vão apurar as circunstâncias que provocaram o acidente.
A Polícia Científica recolheu o corpo e o encaminhou ao Serviço Médico-Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Após os procedimentos periciais, o corpo será liberado aos familiares.
A Prefeitura de Muniz Freire informou que acompanha o caso e presta assistência à família da vítima.
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