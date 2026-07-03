VÍDEO | Menino de 11 anos atropela e mata 8 monges que caminhavam à beira de estrada

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete deixou oito monges mortos na Tailândia nesta quinta-feira (2). Segundo autoridades locais, o veículo era conduzido por um menino de 11 anos e atingiu um grupo de religiosos que participava de uma peregrinação na província de Mukdahan, a cerca de 600 quilômetros de Bangkok.

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Ao todo, 35 monges caminhavam pelo acostamento no momento do atropelamento. Cinco morreram ainda no local. Outros três foram socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos, conforme informou o governador da província, Worrayan Boonnarat.

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Além das mortes, outros 14 monges foram hospitalizados. Quatro deles estavam em estado grave.

O grupo havia iniciado, cerca de 30 minutos antes do acidente, uma caminhada de aproximadamente 260 quilômetros até a província de Ubon Ratchathani.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas por uma equipe de resgate local mostram os religiosos seguindo em fila pelo acostamento antes de serem atingidos pela caminhonete.

De acordo com a polícia, monges que sobreviveram relataram que o veículo seguia em zigue-zague antes de sair da pista e alcançar o grupo.

O menino foi detido e deve ser ouvido pelas autoridades com acompanhamento de agentes do serviço de proteção à criança. A polícia ainda investiga as causas do acidente e apura como ele teve acesso ao veículo.