Vídeo mostra agressões de Cartolouco contra a namorada; influenciador vira réu

O influenciador Lucas Strabko, conhecido como Cartolouco, tornou-se réu por agressão física e violência psicológica contra a ex-namorada. O caso ganhou repercussão após o Fantástico, da TV Globo, exibir, no domingo (13), imagens de um dos episódios investigados.

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As gravações mostram uma discussão em uma rua de São Paulo. Nas imagens, o influenciador aparece encostando um cigarro aceso na orelha da então namorada e, pouco depois, dando um tapa no rosto dela. Cartolouco nega as acusações.

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Em entrevista ao programa, a mulher, que preferiu não se identificar, afirmou que o vídeo mostra apenas uma das situações de violência ocorridas durante o relacionamento, que durou pouco mais de nove meses.

Segundo ela, o namoro começou de forma intensa, com demonstrações frequentes de carinho e atenção. Com o tempo, no entanto, o comportamento do influenciador teria mudado, dando lugar a ofensas, agressões físicas e violência psicológica.

A ex-namorada relatou que as agressões verbais começaram antes da violência física. Ela afirmou ao Fantástico que foi alvo de insultos durante o relacionamento.

A situação teria se agravado durante uma viagem do casal a Cusco, no Peru, no início de dezembro do ano passado. Segundo a vítima, uma discussão começou após ela retornar do banheiro de um bar. Ela contou que o influenciador teria arrancado um acessório que ela usava e cuspido nela ainda no estabelecimento.

Já no hotel, conforme o relato, a mulher teria sido agredida novamente. Ela também afirmou que Cartolouco destruiu o celular dela durante a discussão.

As imagens exibidas pelo Fantástico foram registradas semanas depois, na madrugada de 31 de janeiro. De acordo com a ex-namorada, o casal havia voltado ao mesmo bar onde iniciou o relacionamento. Ao sair do local, o influenciador teria passado a acusá-la de traição e jogado uma bebida em seu rosto.

Na sequência, câmeras de segurança registraram a agressão com o cigarro e o tapa. Após o episódio, a mulher atravessou a rua e ficou próxima a um bar, onde havia outras pessoas. Segundo ela, a intenção era permanecer em um local com testemunhas por medo de novas agressões.

Frequentadores perceberam a discussão e intervieram. Ainda conforme o relato da vítima, Cartolouco deixou o local em seguida.

O programa também ouviu outras duas ex-namoradas do influenciador. Elas relataram episódios semelhantes de violência durante os relacionamentos.

Gabriela Augusto, que namorou Cartolouco por três anos, afirmou ter sido ferida no rosto com um cigarro e também relatou outras agressões físicas. Outra ex-namorada, que mora em Londres e pediu para não ser identificada, disse ter sofrido violência física e ofensas constantes.

As duas afirmaram que não registraram denúncia na época. Já no caso da ex-namorada agredida em janeiro, a denúncia foi aceita, e Lucas Strabko passou a responder como réu por agressão física e violência psicológica.

Em nota enviada ao Fantástico, Cartolouco negou as acusações. Segundo ele, durante a viagem ao Peru, a então namorada teria tido uma crise de ciúmes, passado a ofendê-lo e arremessado objetos contra ele.

O influenciador também afirmou que os dois voltaram a se encontrar mesmo após o registro do boletim de ocorrência.