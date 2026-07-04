Viih Tube fica Sem Instagram, TikTok e YouTube em meio a polêmica de reality com funcionários

A influenciadora Viih Tube ficou sem acesso a três de suas principais redes sociais em menos de 24 horas. Na última sexta-feira, 3, os perfis dela no TikTok e no YouTube foram tirados do ar, um dia depois de o mesmo ter acontecido com sua conta no Instagram, onde ela reúne mais de 32 milhões de seguidores. Até o momento, não houve explicação oficial sobre a queda dos perfis.

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A saída das redes ocorre em meio à repercussão negativa do reality As Patroas, criado por ela em parceria com o marido, Eliezer. Antes de perder o acesso ao Instagram, a influenciadora publicou um vídeo defendendo a proposta do programa, afirmando que a ideia era gerar debate em torno da escala de trabalho 6×1, tema do qual diz discordar.

O reality estreou na última terça-feira, 30, com previsão de exibição às terças e sábados, e reúne funcionários que trabalham na casa do casal em disputas por dinheiro e benefícios, como entrar uma hora mais tarde no expediente por uma semana. Um dos desafios mais criticados envolvia a busca por moedas escondidas em locais como a piscina, o lixo e o vaso sanitário.

Segundo a influenciadora, os funcionários que recusassem participar das dinâmicas seriam eliminados do programa. As provas distribuem prêmios em dinheiro de R$ 1 mil a R$ 3 mil, além de pontos que definem quem leva o prêmio final de R$ 20 mil somado ao valor acumulado ao longo da competição.

A repercussão negativa levou o Tribunal Superior do Trabalho (TST) a se manifestar publicamente, alertando que expor trabalhadores a situações humilhantes ou constrangedoras pode configurar assédio moral. Além disso, o reality foi parar na Justiça do Trabalho um dia após a estreia.

Ao Estadão, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que “tomou conhecimento da atividade anunciada pela influenciadora por meio da imprensa e abriu procedimento para apurar os fatos”.

Viih Tube chegou a afirmar que as cenas são roteirizadas e que o episódio seguinte, com o contexto crítico da proposta, foi antecipado por causa da repercussão.

A governanta da família, identificada como Leinha, saiu em defesa dos patrões e disse que a participação dos funcionários é voluntária. Eliezer, por sua vez, afirmou ter se surpreendido com o tamanho da polêmica, mas avaliou de forma positiva o fato de o tema ter ganhado atenção.

Estadao Conteudo