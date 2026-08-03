A casa caiu! PM prende traficantes em Cachoeiro
Polícia apreendeu cocaína, crack, maconha, dinheiro e um celular durante uma operação no bairro Corte Grande.
Três homens foram presos durante uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Corte Grande, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação aconteceu na Rua Nicomendes de Souza.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Inteligência do 9º Batalhão recebeu diversas denúncias anônimas sobre a venda frequente de drogas na região.
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Diante das informações, as equipes iniciaram uma vigilância no local. Durante o monitoramento, os policiais observaram três suspeitos realizando sucessivas entregas de materiais a diferentes pessoas.
Ainda conforme a PM, o grupo buscava os produtos em um esconderijo localizado em um muro próximo ao ponto monitorado.
As equipes decidiram realizar a abordagem. Durante a ação, um dos suspeitos tentou entregar parte do material a outro homem, que tentou fugir, mas acabou alcançado pelos militares.
Nas buscas pessoais, os policiais encontraram 35 pinos de cocaína, cinco porções da mesma droga, uma bucha de maconha e R$ 165 em dinheiro.
Os militares também fizeram buscas no esconderijo usado pelo grupo. No local, localizaram outras dez porções de cocaína e 28 pedras de crack.
Ao todo, a operação resultou na apreensão de 15 porções de cocaína, 35 pinos de cocaína, 28 pedras de crack, uma bucha de maconha, um celular e R$ 165 em espécie.
Os três suspeitos foram presos e encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com todo o material apreendido.
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