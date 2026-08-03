Após derramamento de óleo, GCM registra sequência de acidentes de moto em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal registrou uma sequência de acidentes com motociclistas após o derramamento de óleo na Avenida Aristides Campos, em Cachoeiro de Itapemirim. As ocorrências aconteceram durante a madrugada desta segunda-feira (3).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo o registro, uma máquina caiu da carroceria de um caminhão por volta das 4h25, nas proximidades de uma loja de autopeças. Com o impacto, o equipamento espalhou óleo pela pista.

Leia mais: Casal é arremessado em ribanceira após acidente de moto na BR 262

A Central de Videomonitoramento identificou a situação e acionou o Corpo de Bombeiros. A equipe aplicou pó de serra na avenida, mas o material não cobriu toda a área atingida.

Com a pista escorregadia, vários motociclistas perderam o controle dos veículos e caíram. Ao menos seis motos se envolveram nos acidentes, mas não houve registro de vítimas em estado grave.

A GCM enviou equipes para sinalizar o trecho, orientar os condutores e controlar o trânsito. Os agentes também acionaram os setores responsáveis pela limpeza da avenida. Por volta das 7h40, agentes de trânsito assumiram o controle e a sinalização do local.