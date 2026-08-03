Segurança

Após horas de trabalho, bombeiros controlam incêndio em área de pasto em Itapemirim

Bombeiros combateram e extinguiram um incêndio em uma área de pasto em Campo Acima, Itapemirim. Não houve vítimas nem acidentes.

Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros combateu e extinguiu um incêndio em uma área de pasto na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (3).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os militares foram acionados após novos focos surgirem na vegetação. Uma equipe já havia atuado no local durante a tarde e a noite de domingo (2), mas o fogo retornou durante a manhã.

Leia mais: Casal é arremessado em ribanceira após acidente de moto na BR 262 

Ao chegarem à região, os bombeiros encontraram chamas na área de pastagem e uma grande quantidade de fumaça.

A equipe iniciou o combate e conseguiu controlar completamente o incêndio. Após o trabalho dos militares, todos os focos foram apagados.

A fumaça chegou a atrapalhar o fluxo de veículos em uma rodovia próxima. Mesmo assim, não houve registro de acidente. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

Incêndio

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por