Após horas de trabalho, bombeiros controlam incêndio em área de pasto em Itapemirim
Bombeiros combateram e extinguiram um incêndio em uma área de pasto em Campo Acima, Itapemirim. Não houve vítimas nem acidentes.
O Corpo de Bombeiros combateu e extinguiu um incêndio em uma área de pasto na localidade de Campo Acima, em Itapemirim, na manhã desta segunda-feira (3).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os militares foram acionados após novos focos surgirem na vegetação. Uma equipe já havia atuado no local durante a tarde e a noite de domingo (2), mas o fogo retornou durante a manhã.
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Ao chegarem à região, os bombeiros encontraram chamas na área de pastagem e uma grande quantidade de fumaça.
A equipe iniciou o combate e conseguiu controlar completamente o incêndio. Após o trabalho dos militares, todos os focos foram apagados.
A fumaça chegou a atrapalhar o fluxo de veículos em uma rodovia próxima. Mesmo assim, não houve registro de acidente. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.
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