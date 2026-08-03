Política Nacional

BTG/Nexus: para 37%, governo Lula é ótimo ou bom; 18% regular e 43% consideram ruim ou péssimo

O instituto também perguntou sobre a aprovação do governo Lula de maneira geral. Segundo a pesquisa, 48% desaprovam a gestão do petista, enquanto 47% aprovam

Homem de cabelos grisalhos e barba branca fala em um púlpito durante um evento oficial. Ele veste terno escuro, camisa branca e gravata, e faz um gesto com a mão enquanto discursa. À frente, há microfones posicionados para captação de áudio. O fundo é azul, com iluminação e elementos gráficos que sugerem um ambiente institucional ou de conferência, transmitindo formalidade e contexto político.
Foto: Frame/ Canal GOV

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 3, indica que 43% dos eleitores consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ruim ou péssimo. O porcentual é o mesmo registrado na pesquisa anterior, de 27 de julho. Os eleitores que consideram o governo de Lula como ótimo ou bom somam hoje 37% contra 36% na pesquisa anterior – uma oscilação positiva dentro da margem de erro de 2 p.p.

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Aqueles que consideram o governo de Lula regular somam 18%. Na pesquisa de 27 de julho, eram 20%. Não sabem ou não responderam somam 2%.

O instituto também perguntou sobre a aprovação do governo Lula de maneira geral. Segundo a pesquisa, 48% desaprovam a gestão do petista, enquanto 47% aprovam. Os que disseram não saber ou que não responderam somam 5%.

A desaprovação oscilou um ponto para baixo em relação à pesquisa anterior, quando somou 49%, mas dentro da margem de erro. Já o patamar de aprovação permaneceu o mesmo. Os que não sabem eram 4% na pesquisa de 27 de julho.

A Nexus ouviu 2.002 entrevistados, com 16 anos ou mais, por telefone, de 31 de julho e 2 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-02874/2026.

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