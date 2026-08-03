Casal é preso com revólver e munições em Cachoeiro

Um casal foi detido após a Polícia Militar apreender um revólver calibre 38, 17 munições intactas e R$ 848 em dinheiro. A abordagem aconteceu na Rua Moulais, em Vargem Grande de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Segundo a Polícia Militar, um pedestre denunciou que os ocupantes de uma Fiat Strada cinza poderiam estar portando uma arma de fogo. O Centro de Operações da Polícia Militar acionou uma equipe, que encontrou o veículo próximo ao Ginásio de Soturno.

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Durante a busca pessoal em um dos abordados, os policiais localizaram seis munições calibre 38 e R$ 848 em espécie.

Os militares também revistaram o automóvel. Sob o tapete do lado do motorista, encontraram um revólver calibre 38 carregado com seis munições. Um coldre com outras cinco munições estava dentro do veículo.

Ao todo, a equipe apreendeu a arma e 17 munições intactas. Conforme o registro policial, os ocupantes não apresentaram a documentação do revólver e não informaram a procedência do objeto.

A Polícia Militar deu voz de prisão ao casal por suspeita de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Os dois foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, junto com a arma, as munições e o dinheiro apreendido.