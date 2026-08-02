Caseiro é morto após reagir à invasão de casa no Espírito Santo
Criminosos fugiram levando uma motocicleta, um celular e uma arma; nenhum suspeito havia sido preso.
Um caseiro de 63 anos morreu após reagir à invasão da casa onde morava de aluguel, no bairro Carioca, em Viana. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (2), na localidade de Baía Nova.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A vítima foi identificada como José Carlos Dutra. A esposa dele também ficou ferida durante a ação criminosa.
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Segundo informações apuradas pela repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, o casal vivia temporariamente no imóvel enquanto aguardava a conclusão da construção da casa própria.
Dois homens encapuzados teriam entrado na residência enquanto os moradores dormiam. José Carlos reagiu e entrou em luta corporal com um dos invasores.
O segundo suspeito também participou da agressão. A confusão começou no quarto e continuou até a sala do imóvel.
Durante a invasão, os criminosos atacaram o casal. A mulher sofreu um ferimento na nuca, enquanto José Carlos foi baleado e morreu no local.
Após o crime, os homens fugiram levando uma motocicleta, o celular da esposa e, conforme a apuração, uma arma que pertenceria à vítima.
Armas foram encontradas na residência
A Polícia Militar informou que encontrou José Carlos caído na sala e já sem sinais vitais. Uma espingarda estava ao lado do corpo.
Os policiais também apreenderam duas armas de fabricação artesanal no imóvel.
Segundo a corporação, não foi possível confirmar, durante o atendimento, a procedência da espingarda, quem seria o proprietário ou se o armamento teve alguma relação com o crime. A perícia foi acionada.
Polícia Civil investiga o crime
A Polícia Civil encaminhou a ocorrência ao plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal para os procedimentos de necropsia e posterior liberação aos familiares.
Até a publicação da matéria, nenhum suspeito havia sido preso.
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