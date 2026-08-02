Caseiro é morto após reagir à invasão de casa no Espírito Santo

Um caseiro de 63 anos morreu após reagir à invasão da casa onde morava de aluguel, no bairro Carioca, em Viana. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (2), na localidade de Baía Nova.

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A vítima foi identificada como José Carlos Dutra. A esposa dele também ficou ferida durante a ação criminosa.

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Segundo informações apuradas pela repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, o casal vivia temporariamente no imóvel enquanto aguardava a conclusão da construção da casa própria.

Dois homens encapuzados teriam entrado na residência enquanto os moradores dormiam. José Carlos reagiu e entrou em luta corporal com um dos invasores.

O segundo suspeito também participou da agressão. A confusão começou no quarto e continuou até a sala do imóvel.

Durante a invasão, os criminosos atacaram o casal. A mulher sofreu um ferimento na nuca, enquanto José Carlos foi baleado e morreu no local.

Após o crime, os homens fugiram levando uma motocicleta, o celular da esposa e, conforme a apuração, uma arma que pertenceria à vítima.

Armas foram encontradas na residência

A Polícia Militar informou que encontrou José Carlos caído na sala e já sem sinais vitais. Uma espingarda estava ao lado do corpo.

Os policiais também apreenderam duas armas de fabricação artesanal no imóvel.

Segundo a corporação, não foi possível confirmar, durante o atendimento, a procedência da espingarda, quem seria o proprietário ou se o armamento teve alguma relação com o crime. A perícia foi acionada.

Polícia Civil investiga o crime

A Polícia Civil encaminhou a ocorrência ao plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal para os procedimentos de necropsia e posterior liberação aos familiares.

Até a publicação da matéria, nenhum suspeito havia sido preso.