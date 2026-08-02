Cinco farmácias estarão de plantão neste domingo em Cachoeiro
Estabelecimentos estão localizados no Centro, Guandu, Valão, Beira Rio e Rui Pinto Bandeira.
Cinco farmácias estarão de plantão neste domingo (2) em diferentes bairros de Cachoeiro de Itapemirim. A relação foi divulgada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os estabelecimentos ficam no Centro, Guandu, Valão, Beira Rio e no bairro Rui Pinto Bandeira. A lista reúne endereços e telefones para orientar os moradores que precisarem comprar medicamentos ou outros produtos farmacêuticos.
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Confira as farmácias de plantão
Rede Farmes Beira Rio
Avenida Beira Rio, 195, Guandu, antes da Igreja Batista.
Telefone: (28) 3522-0022.
Drogmed
Praça Jerônimo Monteiro, 5, Centro, em frente aos Correios.
Telefone: (28) 3518-5448.
Drogalima
Rua Doutor Raulino de Oliveira, 71, Centro, em frente à Santa Casa.
Telefone: (28) 3028-2668.
Drogaria Consolação
Rodovia Mauro Miranda Madureira, 153, Valão, em frente ao Posto Valão.
Telefone: (28) 3522-9797.
Rede Farmes Aeroporto
Avenida Ruy Pinto Bandeira, 52, bairro Rui Pinto Bandeira, próximo ao Supermercado Raquel.
Telefones: (28) 3521-8831, (28) 99999-5030 e (28) 99984-1879.
Horários de funcionamento
As drogarias localizadas no Centro e no Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h.
Nos demais bairros, o atendimento está previsto das 7h às 19h, com funcionamento facultativo até as 22h.
Sugestões e reclamações podem ser encaminhadas à Vigilância Sanitária pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (28) 3199-1631.
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