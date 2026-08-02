Cinco farmácias estarão de plantão neste domingo em Cachoeiro

Cinco farmácias estarão de plantão neste domingo (2) em diferentes bairros de Cachoeiro de Itapemirim. A relação foi divulgada pela Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde.

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Os estabelecimentos ficam no Centro, Guandu, Valão, Beira Rio e no bairro Rui Pinto Bandeira. A lista reúne endereços e telefones para orientar os moradores que precisarem comprar medicamentos ou outros produtos farmacêuticos.

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Confira as farmácias de plantão

Rede Farmes Beira Rio

Avenida Beira Rio, 195, Guandu, antes da Igreja Batista.

Telefone: (28) 3522-0022.

Drogmed

Praça Jerônimo Monteiro, 5, Centro, em frente aos Correios.

Telefone: (28) 3518-5448.

Drogalima

Rua Doutor Raulino de Oliveira, 71, Centro, em frente à Santa Casa.

Telefone: (28) 3028-2668.

Drogaria Consolação

Rodovia Mauro Miranda Madureira, 153, Valão, em frente ao Posto Valão.

Telefone: (28) 3522-9797.

Rede Farmes Aeroporto

Avenida Ruy Pinto Bandeira, 52, bairro Rui Pinto Bandeira, próximo ao Supermercado Raquel.

Telefones: (28) 3521-8831, (28) 99999-5030 e (28) 99984-1879.

Horários de funcionamento

As drogarias localizadas no Centro e no Guandu devem funcionar obrigatoriamente das 7h às 22h.

Nos demais bairros, o atendimento está previsto das 7h às 19h, com funcionamento facultativo até as 22h.

Sugestões e reclamações podem ser encaminhadas à Vigilância Sanitária pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (28) 3199-1631.