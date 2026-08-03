Corpo em decomposição é encontrado às margens de rodovia em Jerônimo Monteiro

O corpo de um homem de 49 anos foi encontrado em estado de decomposição na noite de domingo (2), em uma área de mata às margens da Rodovia ES-482, no bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro.

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A vítima foi identificada como Erieldon dos Santos França. Segundo a Polícia Militar, um morador acionou os policiais do 3º Batalhão após avistar o corpo nos fundos da própria residência.

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No local, os militares verificaram que a vítima apresentava ferimentos compatíveis com perfurações provocadas por um objeto cortante.

Durante a ocorrência, familiares informaram que o homem havia se envolvido em uma discussão e sofrido agressões de duas mulheres na sexta-feira (31).

As duas suspeitas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Conforme a ocorrência, elas confirmaram que agrediram fisicamente a vítima, mas negaram envolvimento na morte.

A Polícia Científica realizou a perícia na área. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil investiga a autoria, a motivação e as circunstâncias da morte.