Empresa de mármores e granitos abre vagas com início imediato

A Manugran Mármores e Granitos abriu duas vagas de emprego para atuação em Morro Grande. As oportunidades são para ajudante de pátio e operador de ponte rolante.

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A empresa informa que os profissionais selecionados poderão começar imediatamente. Os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp (28) 99974-7623.

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O ajudante de pátio auxiliará nas atividades do setor, contribuindo para a organização e a movimentação dos materiais.

Para concorrer, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo. O curso de NR-11 será considerado um diferencial durante a seleção.O operador será responsável por utilizar a ponte rolante na movimentação de chapas e outros materiais. O trabalho deve seguir os procedimentos de segurança e organização da empresa.

A vaga exige ensino fundamental completo e experiência na função. A formação para operador de ponte rolante, conforme a NR-11, será um diferencial.

Os candidatos devem encaminhar o currículo diretamente para o número divulgado pela Manugran.