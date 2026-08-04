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Empresa em Cachoeiro abre oportunidade de estágio para estudantes; saiba como se candidatar

Seleção busca estudantes de Administração, Engenharia, Logística, Economia ou áreas relacionadas, com conhecimento básico de Excel.

Estágio MPF/ES
Foto: Divulgação

A empresa Imerys abriu uma oportunidade para estudantes que desejam iniciar a carreira e desenvolver conhecimentos na área de Compras. A empresa atua no setor de mineração e soluções minerais.

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A pessoa selecionada acompanhará processos de aquisição, negociações com fornecedores e atividades administrativas do setor. A rotina também permitirá contato com categorias ligadas à mineração e aos produtos químicos.

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A oportunidade busca estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Administração, Engenharia, Logística, Economia ou áreas relacionadas. Os interessados podem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp (28) 99992-4164, aos cuidados de Thaynara.

Atividades da oportunidade

Entre as principais atribuições está o apoio aos processos de compras locais. O profissional também auxiliará a equipe durante negociações e aquisições realizadas com fornecedores.

A função inclui ainda a elaboração e o acompanhamento de controles, indicadores, relatórios e apresentações.

A pessoa selecionada também contribuirá para a organização das atividades e para a melhoria contínua dos processos da área de Compras.

Durante a experiência, o estudante poderá participar de projetos e acompanhar diferentes etapas das negociações, com o suporte de uma equipe experiente.

Requisitos para participar

A empresa procura candidatos com conhecimento básico do Pacote Office, principalmente do programa Excel.

Os interessados também devem apresentar perfil analítico, organização, iniciativa e interesse em aprender. Boa comunicação e facilidade para trabalhar em equipe completam os requisitos apresentados pela empresa.

Benefícios oferecidos

A Imerys oferece convênios médico e odontológico, além de refeitório no local.

A empresa também disponibiliza transporte fretado para Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro e Itaoca.

A oportunidade pretende proporcionar aprendizado prático e desenvolvimento profissional em um ambiente voltado à inovação, à colaboração e ao crescimento dos integrantes da equipe.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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