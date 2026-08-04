Empresa em Cachoeiro abre oportunidade de estágio para estudantes; saiba como se candidatar
Seleção busca estudantes de Administração, Engenharia, Logística, Economia ou áreas relacionadas, com conhecimento básico de Excel.
A empresa Imerys abriu uma oportunidade para estudantes que desejam iniciar a carreira e desenvolver conhecimentos na área de Compras. A empresa atua no setor de mineração e soluções minerais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A pessoa selecionada acompanhará processos de aquisição, negociações com fornecedores e atividades administrativas do setor. A rotina também permitirá contato com categorias ligadas à mineração e aos produtos químicos.
Leia também: Marataízes abre seleção para agentes comunitários de saúde com salário de R$ 3,2 mil
A oportunidade busca estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Administração, Engenharia, Logística, Economia ou áreas relacionadas. Os interessados podem enviar o currículo diretamente pelo WhatsApp (28) 99992-4164, aos cuidados de Thaynara.
Atividades da oportunidade
Entre as principais atribuições está o apoio aos processos de compras locais. O profissional também auxiliará a equipe durante negociações e aquisições realizadas com fornecedores.
A função inclui ainda a elaboração e o acompanhamento de controles, indicadores, relatórios e apresentações.
A pessoa selecionada também contribuirá para a organização das atividades e para a melhoria contínua dos processos da área de Compras.
Durante a experiência, o estudante poderá participar de projetos e acompanhar diferentes etapas das negociações, com o suporte de uma equipe experiente.
Requisitos para participar
A empresa procura candidatos com conhecimento básico do Pacote Office, principalmente do programa Excel.
Os interessados também devem apresentar perfil analítico, organização, iniciativa e interesse em aprender. Boa comunicação e facilidade para trabalhar em equipe completam os requisitos apresentados pela empresa.
Benefícios oferecidos
A Imerys oferece convênios médico e odontológico, além de refeitório no local.
A empresa também disponibiliza transporte fretado para Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro e Itaoca.
A oportunidade pretende proporcionar aprendizado prático e desenvolvimento profissional em um ambiente voltado à inovação, à colaboração e ao crescimento dos integrantes da equipe.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726