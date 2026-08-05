Escolas de Cachoeiro podem aderir ao projeto Tampinha do Bem durante a Feira Verde

As escolas de Cachoeiro de Itapemirim poderão aderir ao projeto Tampinha do Bem durante a Feira Verde. A iniciativa busca transformar tampinhas plásticas em ações de solidariedade, reciclagem e sustentabilidade.

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O espaço do projeto funcionará nos dias 13 e 14 de agosto, das 8h30 às 17h, na Praça Jerônimo Monteiro.

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Durante o evento, as unidades de ensino poderão retirar gratuitamente um recipiente para coletar as tampinhas. A proposta é mobilizar alunos, professores, familiares e toda a comunidade escolar.

A iniciativa também incentiva a reciclagem e amplia as ações de educação ambiental nas escolas. O projeto pretende estimular a participação coletiva desde os primeiros anos de ensino. As instituições interessadas podem conferir as orientações para participação por meio do link disponibilizado na biografia da página da Prefeitura de Cachoeiro no Instagram