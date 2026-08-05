Feirão oferece mais de 2,5 mil vagas de emprego em Viana

Viana recebe nesta quinta-feira (6) a quarta edição do Feirão de Empregos. O evento reunirá mais de 2,5 mil oportunidades disponibilizadas por diferentes empresas.

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A programação acontece das 8h às 17h, na Praça do Centro Multiuso, em Marcílio de Noronha. O feirão busca aproximar os candidatos das empresas que estão contratando. As oportunidades atendem a diferentes perfis profissionais.

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Os interessados devem preparar o currículo e comparecer ao local durante o horário do evento.

A quarta edição do Feirão de Empregos de Viana pretende facilitar o contato entre trabalhadores e recrutadores. A participação representa uma oportunidade para quem busca uma colocação no mercado de trabalho.