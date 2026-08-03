Fenaci recebe Luiza Possi em palestra gratuita nesta quinta-feira (6)

A cantora compositora Luiza Possi fará uma palestra sobre inteligência emocional, autoconhecimento, mentalidade positiva e prosperidade na Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim (FENACI). A palestra acontecerá na próxima quinta-feira (6), às 19h no Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. A entrada é gratuita, e as inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira (5).

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A palestrante Luiza Possi, de 42 anos, soma mais de 20 anos de carreira, prêmios e uma trajetória marcada pela reinvenção. Com apenas 17 anos, Luiza ganhou notoriedade ao começar a gravar seu primeiro álbum, “Eu Sou Assim”, que rapidamente conquistou o público com hits como “Dias Iguais”, “Eu Sou Assim” e “Tudo Que Há de Bom”.

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Prosperidade 360 é um projeto de desenvolvimento pessoal, podcast e palestra criado pela cantora Luiza Possi em 2025. O objetivo do projeto é discutir a prosperidade além do dinheiro. Na Fenaci a palestrante abordará os temas como: autoconhecimento, mentalidade positiva, inteligência emocional, prosperidade e potencial humano.

“Essa palestra une histórias reais, reflexão e música. A palestrante aborda temas como autoconhecimento, inteligência emocional e propósito. Luiza Possi vem acompanhada de um tecladista e eles apresentam seis números musicais. Todos eles voltados para motivação. Para quem busca equilíbrio e todo autoconhecimento é válido participar”, afirmou Juarez Marqueti, diretor de Marketing da ACISCI.

Confira a programação

A abertura oficial acontece na quarta-feira (5), às 19h, com a presença de autoridades, seguida de um coquetel aberto ao público e apresentação musical de Alex Martins.

Na quinta-feira (6), às 19h, a cantora, empresária e palestrante Luiza Possi apresenta a palestra “Prosperidade 360”, trazendo reflexões sobre propósito, desenvolvimento pessoal e profissional.

Na sexta-feira (7), às 19h, será a vez de Cristiano Lopes, referência nacional em varejo, com a palestra “Game Changer, a virada do jogo no varejo”, abordando inovação, comportamento do consumidor e estratégias para impulsionar resultados.

Encerrando a programação, no sábado (8), acontece a grande final do Miss Cachoeiro de Itapemirim 2026, com desfile em traje de banho e gala utilizando peças desenvolvidas pelo projeto Tramas da Terra, valorizando a moda artesanal e o trabalho das artesãs locais. A noite será encerrada com show da Banda D14.

Serviço

FENACI 2026 – Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim