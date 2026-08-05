Feto é encontrado dentro de lixeira em hospital no Espírito Santo
Polícia Civil investiga as circunstâncias do caso, registrado inicialmente como encontro de cadáver; ninguém foi detido.
Um feto do sexo feminino foi encontrado dentro de uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (5).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Civil, o feto tinha aproximadamente 25 semanas. A corporação registrou inicialmente a ocorrência como encontro de cadáver.
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O plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) conduz as investigações. Até o momento, ninguém foi detido.
Após os procedimentos realizados na unidade, o feto foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.
A Secretaria Municipal de Saúde da Serra também informou que abriu uma apuração para esclarecer as circunstâncias do caso.
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