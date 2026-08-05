Feto é encontrado dentro de lixeira em hospital no Espírito Santo

Um feto do sexo feminino foi encontrado dentro de uma lixeira da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra, na Grande Vitória, na manhã desta quarta-feira (5).

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De acordo com a Polícia Civil, o feto tinha aproximadamente 25 semanas. A corporação registrou inicialmente a ocorrência como encontro de cadáver.

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O plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) conduz as investigações. Até o momento, ninguém foi detido.

Após os procedimentos realizados na unidade, o feto foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória.

A Secretaria Municipal de Saúde da Serra também informou que abriu uma apuração para esclarecer as circunstâncias do caso.